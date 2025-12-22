Doliu la Hollywood. Actorul din „The Wire” și „Poker Face”, mort la doar 46 de ani

Actorul american James Ransone a murit la vârsta de 46 de ani, decesul fiind confirmat ca sinucidere de medicul legist din Los Angeles County.

Ransone era cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din producții de televiziune și film, în special pentru interpretarea personajului Ziggy Sobotka din serialul „The Wire” și pentru rolul lui Eddie Kaspbrak din filmul „It: Chapter Two”.

Originar din statul Maryland, James Ransone a avut o carieră desfășurată pe parcursul a peste două decenii, în care a alternat aparițiile în seriale de televiziune cu roluri în filme de lungmetraj.

Popularitatea sa a crescut odată cu apariția în serialul „The Wire”, considerat una dintre cele mai influente producții de televiziune din anii 2000. Personajul său, Ziggy Sobotka, a apărut în sezonul al doilea al serialului.

În cinematografie, Ransone a fost distribuit în mai multe producții cunoscute, printre care filmele horror „Sinister”, „Sinister 2” și „The Black Phone”, dar și în producții precum „Tangerine” și „Mr. Right”. Unul dintre cele mai recente roluri ale sale a fost în filmul „It: Chapter Two”, lansat în 2019, unde l-a interpretat pe Eddie Kaspbrak în varianta adultă.

Potrivit The Movie Database, ultima apariție a lui James Ransone la televiziune a fost într-un episod din sezonul al doilea al serialului „Poker Face”, difuzat în luna iunie.

De-a lungul anilor, actorul a mai jucat în seriale precum „Generation Kill” și „Bosch”, fiind cunoscut pentru roluri cu o componentă dramatică pronunțată.

Într-un interviu acordat revistei Interview în anul 2016, James Ransone a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în copilărie și adolescență.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii”, declara actorul. El a descris adolescența drept „o perioadă foarte dificilă”, menționând că a întâmpinat probleme în sistemul de învățământ public.

Ransone a povestit că mama sa a decis să îl înscrie la o școală de arte, unde a putut susține o audiție. „Cred că asta m-a salvat când eram copil. Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat”, a spus actorul în același interviu.

Ulterior, el a urmat o școală de film în New York, însă a menționat că nu a finalizat studiile, afirmând că a picat deoarece „nu s-a prezentat la cursuri”. În acea perioadă, Ransone a declarat că a avut mai multe încercări profesionale, inclusiv în muzică, înainte de a se concentra exclusiv pe actorie.

James Ransone a vorbit public și despre perioada în care a consumat heroină. „M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani”, a spus el.

Actorul a explicat că acel moment a coincis cu realizarea faptului că actoria reprezenta direcția sa profesională.

El a menționat că această schimbare a avut loc cu câteva luni înainte de a începe lucrul la serialul „Generation Kill”, proiect despre care a spus că i-a influențat parcursul personal.

Ransone a explicat că experiența de pe platourile de filmare, alături de pușcași marini, i-a oferit o perspectivă diferită asupra trecutului tatălui său, veteran al războiului din Vietnam. „Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, a declarat actorul.

James Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee și avea doi copii. Informațiile despre decesul său au fost confirmate de autorități, fără a fi oferite detalii suplimentare.