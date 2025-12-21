Monden

Lidia Buble, afectată de moartea Mălinei Guler, tânăra care a căzut de la etajul 7: M-am întâlnit cu ea acum trei zile

Comentează știrea
Lidia Buble, afectată de moartea Mălinei Guler, tânăra care a căzut de la etajul 7: M-am întâlnit cu ea acum trei zileLidia Buble si Malina Guler. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Jurnalista Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă dimineață, 20 decembrie, după ce s-ar fi aruncat de la etajul 7 al blocului în care locuia în Oradea. Tânăra era pasionată de jurnalismul sportiv și fotografie și se bucurase de o carieră promițătoare ca fotoreporter, fiind apreciată pentru profesionalismul și dedicarea cu care documenta competițiile și evenimentele sportive locale.

Lidia Buble, despre moartea Mălinei Guler

Evenimentul tragic a mobilizat mai multe echipaje de salvare, însă cadrele medicale nu au mai putut interveni pentru a-i salva viața.

„Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”, anunța IPJ Bihor.

Vestea morții tinerei a șocat-o pe cântăreața Lidia Buble, care o întâlnise pe tânără cu doar trei zile înainte, la un eveniment în Oradea.

Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan, depusă de senatorul Ninel Peia
Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan, depusă de senatorul Ninel Peia
Președintele Nicușor Dan și soluția democratică: Magistrații să-și pedepsească șefii sau să-i susțină
Președintele Nicușor Dan și soluția democratică: Magistrații să-și pedepsească șefii sau să-i susțină

„Prietenii sunt în stare de șoc, deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată, pentru că acum cât au trecut? 3 zile? Deci, a trecut toată, 3 zile. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, 2 zile, 3 zile, nici nu mai știu la ce program am avut zilele astea. Și-am făcut poze, și-am povestit, și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat, ce tragedie”, a povestit ea.

Malina Guler

Malina Guler. Sursa foto: Instagram

Ce melodie a postat tânăra jurnalistă

Cu puțin timp înainte de a recurge la gestul extrem, tânăra a postat pe Instagram melodia „Dă-mi, Doamne, timp”.

„Deci, mie nu îmi vine să cred, vă zic. Și-am văzut și ultimul story în care cânta și se filma pe piesa „Dă-mi Doamne Timp” de la Cabron cu Cristin Miculescu. E șocant. Deci nu, mie nu îmi vine să cred. Dumnezeu să o odihnească în pace și nu știu ce-i viața asta.”, a adăugat Lidia Buble.

Cu ce se ocupa Mălina Guler

Mălina Guler lucra la un call center Digi, dar era absolventă de Jurnalism și pasionată de fotografie și fotbal. Ea era prezentă frecvent pe stadioane, alături de alți fotoreporteri, și își finanța singură aparatura foto pentru a realiza imagini de calitate, publicate în special pe portalul bihon.ro și în Jurnalul bihorean, publicații cu care colabora.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:55 - Traficul pe autostrada A1, în zona Făget - Deva, blocat de aproximativ trei ore
18:46 - Ruta de tren Odesa – Chişinău, reluată după o pauză de aproape trei ani
18:35 - Escrocherie prin mesageria WhatsApp. Cum funcționează „GhostPairing”
18:22 - Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan, depusă de senatorul Ninel Peia
18:11 - Thrillerul despre tsunami-ul de Crăciun din 2004, disponibil pe Prime Video
18:02 - Iranul sare în ajutorul Venezuelei în plin conflict al sud-americanilor cu SUA

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale