Lidia Buble, afectată de moartea Mălinei Guler, tânăra care a căzut de la etajul 7: M-am întâlnit cu ea acum trei zile

Jurnalista Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă dimineață, 20 decembrie, după ce s-ar fi aruncat de la etajul 7 al blocului în care locuia în Oradea. Tânăra era pasionată de jurnalismul sportiv și fotografie și se bucurase de o carieră promițătoare ca fotoreporter, fiind apreciată pentru profesionalismul și dedicarea cu care documenta competițiile și evenimentele sportive locale.

Evenimentul tragic a mobilizat mai multe echipaje de salvare, însă cadrele medicale nu au mai putut interveni pentru a-i salva viața.

„Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”, anunța IPJ Bihor.

Vestea morții tinerei a șocat-o pe cântăreața Lidia Buble, care o întâlnise pe tânără cu doar trei zile înainte, la un eveniment în Oradea.

„Prietenii sunt în stare de șoc, deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată, pentru că acum cât au trecut? 3 zile? Deci, a trecut toată, 3 zile. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, 2 zile, 3 zile, nici nu mai știu la ce program am avut zilele astea. Și-am făcut poze, și-am povestit, și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat, ce tragedie”, a povestit ea.

Cu puțin timp înainte de a recurge la gestul extrem, tânăra a postat pe Instagram melodia „Dă-mi, Doamne, timp”.

„Deci, mie nu îmi vine să cred, vă zic. Și-am văzut și ultimul story în care cânta și se filma pe piesa „Dă-mi Doamne Timp” de la Cabron cu Cristin Miculescu. E șocant. Deci nu, mie nu îmi vine să cred. Dumnezeu să o odihnească în pace și nu știu ce-i viața asta.”, a adăugat Lidia Buble.

Mălina Guler lucra la un call center Digi, dar era absolventă de Jurnalism și pasionată de fotografie și fotbal. Ea era prezentă frecvent pe stadioane, alături de alți fotoreporteri, și își finanța singură aparatura foto pentru a realiza imagini de calitate, publicate în special pe portalul bihon.ro și în Jurnalul bihorean, publicații cu care colabora.