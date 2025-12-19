O nouă tragedie pentru Mihaela Rădulescu. Mama ei a murit

Mama Mihaelei Rădulescua murit. În ultimele zile, fosta prezentatoare a revenit de urgență în România pentru a fi alături de familia sa, însă, din păcate, nu a mai putut să își ia rămas bun la timp. În urmă cu câteva luni, iubitul său, Felix Baumgartner, a murit într-un accident cu parașuta.

Mama Mihaelei Rădulescu a fost o figură centrală în viața familiei, cunoscută pentru discreția și eleganța sa. Profesoară de Limba Română, aceasta a avut o prezență activă în creșterea nepotului său, Ayan, fiul Mihaelei, căruia i-a oferit dragoste și sprijin constant.

În ultimele zile, fosta prezentatoare a petrecut mult timp la Spitalul Elias, unde mama sa era internată, fiind însoțită de un bărbat apropiat familiei. Mihaela a încercat să fie alături de mama sa până în ultimele momente, însă boala a fost mai puternică și a dus la pierderea acesteia.

Partenerul său de viață, Felix Baumgartner, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta. Tragedia a avut loc în perioada în care se afla în vacanță alături de fosta prezentatoare, cu care era împreună de 11 ani.

La aproximativ două luni și jumătate după incident, procurorii italieni au oferit primele concluzii oficiale ale anchetei. Deși inițial s-a luat în calcul ipoteza unei defecțiuni tehnice a parapantei, ancheta a arătat că aceasta era în stare perfectă.

Procurorul Raffaele Iannella a explicat că decesul austriacului a fost rezultatul unei erori umane: „Accidentul a fost cauzat exclusiv de o greșeală în manevrarea parapantei. În timpul unei coborâri în spirală, Felix nu a reușit să recâștige controlul, pierzând altitudinea rapid și incapabil să iasă din spirală. Parașuta era complet funcțională, nu a existat nicio defecțiune tehnică.”

După moartea sa, Mihaela Rădulescu a povestit cum a fost prima întâlnire cu Felix. „Nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită, îl admiram ca sportiv. Era cunoscut ca un mare Don Juan, iar eu fusesem întotdeauna precaută cu bărbații de acest gen. Prima întâlnire a fost tensionată, dar apoi am continuat relația.”