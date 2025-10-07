Monden

Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost dezvăluită într-o anchetă italiană

Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost dezvăluită într-o anchetă italianăSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Felix Baumgartner, legendarul sportiv austriac și recordman mondial, a murit pe 17 iulie într-un accident cu parapanta la Porto Sant’Elpidio, Italia. Ancheta autorităților italiene a stabilit că moartea sa nu a fost cauzată de probleme tehnice, ci de o eroare umană în timpul zborului, potrivit Bild.

S-a aflat motivul morții lui Felix Baumgartner

Procurorul italian Raffaele Iannella a declarat că accidentul lui Felix Baumgartner a fost provocat de o eroare umană.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timpul unei scufundări în spirală, iar Baumgartner nu a putut controla parașuta pentru a ieși din spirală.” , a declarat acesta pentru publicația germană Bild.

Raportul tehnic din anchetă, confirmă că aparatul de zbor era în stare perfectă și fără defecte. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, dar nu a putut evita tragedia. În urma coliziunii cu solul, Felix Baumgartner și-a fracturat coloana și a suferit multiple leziuni fatale.

Macron a oferit imaginea perfectă a decăderii. Se anunță sfârșitul unei ere în Franța
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
Anchetatorii exclud infarctul sau atacul cerebral în cazul lui Felix Baumgartner

Un expert de la Roma a fost adus pentru a analiza cu exactitate cauzele accidentului, iar concluziile anchetei au confirmat rezultatele autopsiei, care au exclus ipoteza unui infarct sau atac cerebral în timpul zborului. Cercetările, încadrate ca omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, urmează să fie finalizate în aproximativ două luni.

Mihaela Rădulescu și Felix

La începutul lunii septembrie, partenera lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu, a venit în România fără a face public acest lucru, pentru a participa la spectacolul BIAS de pe Aeroportul Băneasa și Romaero. Evenimentul ar fi trebuit să îl includă și pe regretatul sportiv, care urma să fie prezent.

Cum a devenit faimos Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a devenit celebru la nivel mondial după saltul său din stratosferă, realizat pe 14 octombrie 2012. Atunci, a atins 38,97 kilometri în balon și a efectuat coborârea spectaculoasă pe pământ, stabilind recorduri mondiale pentru viteză și altitudine în sporturile extreme.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în urma unui accident cu parapanta în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. Conform anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce sugerează că ar fi rămas conștient până în ultimele clipe.

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
