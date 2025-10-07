Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost dezvăluită într-o anchetă italiană

Felix Baumgartner, legendarul sportiv austriac și recordman mondial, a murit pe 17 iulie într-un accident cu parapanta la Porto Sant’Elpidio, Italia. Ancheta autorităților italiene a stabilit că moartea sa nu a fost cauzată de probleme tehnice, ci de o eroare umană în timpul zborului, potrivit Bild.

Procurorul italian Raffaele Iannella a declarat că accidentul lui Felix Baumgartner a fost provocat de o eroare umană.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timpul unei scufundări în spirală, iar Baumgartner nu a putut controla parașuta pentru a ieși din spirală.” , a declarat acesta pentru publicația germană Bild.

Raportul tehnic din anchetă, confirmă că aparatul de zbor era în stare perfectă și fără defecte. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, dar nu a putut evita tragedia. În urma coliziunii cu solul, Felix Baumgartner și-a fracturat coloana și a suferit multiple leziuni fatale.

Un expert de la Roma a fost adus pentru a analiza cu exactitate cauzele accidentului, iar concluziile anchetei au confirmat rezultatele autopsiei, care au exclus ipoteza unui infarct sau atac cerebral în timpul zborului. Cercetările, încadrate ca omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, urmează să fie finalizate în aproximativ două luni.

La începutul lunii septembrie, partenera lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu, a venit în România fără a face public acest lucru, pentru a participa la spectacolul BIAS de pe Aeroportul Băneasa și Romaero. Evenimentul ar fi trebuit să îl includă și pe regretatul sportiv, care urma să fie prezent.

Felix Baumgartner a devenit celebru la nivel mondial după saltul său din stratosferă, realizat pe 14 octombrie 2012. Atunci, a atins 38,97 kilometri în balon și a efectuat coborârea spectaculoasă pe pământ, stabilind recorduri mondiale pentru viteză și altitudine în sporturile extreme.

