Accident între o ambulanță și un autoturism la Cluj. O pacientă a murit

Accident între o ambulanță și un autoturism la Cluj. O pacientă a murit
O autosanitara a Serviciului Județean de Ambulanță a fost implicată într-un coliziune puternică cu un autoturism. Pacienta transportată de echipaj, o femeie de 73 de ani, a murit, în timp ce alte cinci persoane au fost preluate și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit IPJ Cluj, șoferul autoturismului a intrat pe contrasens și a lovit ambulanța aflată în regim prioritar.

Accident între o ambulanță și un autoturism în Cluj

Potrivit reprezentanților ISU Cluj, autosanitara Serviciului de Ambulanță Județean se afla într-o misiune de urgență ce transporta un  pacient și doi membri ai echipajului, când a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani din comuna Poieni.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulţi şi un minor, (..), ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiţii ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanţă aflată în regim prioritar” a transmis IPJ Cluj.

Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc după ce bărbatul, aflat la volanul unui autoturism cu patru pasageri, trei adulți și o fetiță de  aproximativ 9 ani, a intrat pe sensul opus într-o curbă periculoasă și a lovit ambulanța aflată în regim prioritar.

Victimele au fost transportate de urgență la spital

Mai multe persoane implicate în accident , patru adulți cu vârste între 40 și 51 de ani, precum și o minoră de 9 ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, cei doi membri ai echipajului de pe ambulanță au primit asistență medicală la fața locului, fără a fi necesară internarea lor.

La fața locului au intervenit rapid o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și două echipaje SAJ.

Şoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest

Șoferul autoturismului implicat în coliziune a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale accidentului. Investigațiile vizează modul  în care s-a produs impactul dintre cele două vehicule.

