Minor abuzat în camera de cămin a unui liceu din Comrat. Reacţia inadecvată a autorităţilor

Republica Moldova. Un adolescent în vârstă de 15 ani, elev la Liceul sportiv din Comrat, a fost violat de colegii cu care locuia în căminul instituţiei.

Cazul a fost făcut public de mama şi bunica victimei, în cadrul podcastului „Verdict”, susţinut de avocatul Dorin Podlisnic.

Cele două femei au oferit detalii de groază despre cele întâmplate cu copilul lor, acuzând în acelaşi timp autorităţile de la Comrat că ar fi încercat să muşamalizeze cazul.

Cazul s-a întâmplat în seara de 25 noiembrie. Autorităţile de la Comrat şi Chişinău nu au comentat deocamdată acest caz.

Bunica victimei a declarat că totul ar fi avut loc într-o cameră de cămin, unde se aflau mai mulți elevi. Deși unii copii ar fi fost martori, nimeni nu ar fi intervenit sau chemat ajutor.

Victima ar fi fost abuzată timp de 20 de minute de şase colegi. „Era disperat, plângea și abia putea vorbi. Mi-a spus că striga după ajutor, dar nimeni nu a venit. L-au dezbracat și i-au scos și papucii de pe picioare, și-au bătut joc de el 20 de minute. Au folosit unelte casnice, o mătură, un teu... A doua zi nu mai avea voce. El nu putea vorbi și nici să stea așezat”, a relatat mama copilului.

După agresiune, băiatul ar fi fugit din cămin, aflat într-o stare de șoc profund. „A spus că nu mai poate trăi așa, că se gândește ce va spune lumea despre el. A vrut să meargă la iaz să se înece”, a povestit bunica.

Copilul ar fi stat afară zeci de minute, plângând și înghețând de frig, înainte de a se întoarce în cămin ca să-și ia o haină groasă. Ulterior, ar fi fost dus într-o altă clădire a căminului, unde i s-au administrat pastile de valeriană.

Familia susține că nu a fost chemată ambulanța și nici poliția în acea noapte. În schimb, minorul a fost dus a doua zi la şcoală, deşi se simţea foarte rău.

Rudele minorului se întreabă de ce nimeni nu a intervenit, deși în cămin ar trebui să existe supraveghere permanentă. „Dacă se întâmpla ceva și mai grav, cine răspundea? A fost un caz aproape de omor”, spune bunica.

Iar mama minorului a spus că administraţia liceului sportiv din Comrat ar fi tratat cele întâmplate drept o glumă. „Mi s-a spus că băieții ar fi mers prea departe cu o glumă și că ar fi bine să luăm copilul acasă. Iar băieții implicați ar fi fost deja exmatriculați din școală”, a adăugat bunica victimei.

Femeia a mai povestit că atunci când tatăl și bunicul băiatului au ajuns la liceu, minorul se afla într-o stare critică, nu putea merge sau sta jos. Iar la solicitarea administraţiei liceului, adolescentul a fost scos din cămin pe uşa din spate, ca să nu intre în vizorul camerelor.

Pe lângă faptul că a calificat cazul ca o glumă, directorul liceului a mai declarat că agresorii „au exagerat puţin”.

„Ei se mai certau, se jucau. Singura problemă era că se plângea de dureri de cap: Mă simt rău, mă doare capul.

La a treia zi a venit poliția și a declarat că a fost primit un apel anonim, în care se spunea că s-a întâmplat un incident grav și că băiatul ar fi fost violat. Noi eram șocați. Copiii se certau, da, poate au exagerat puțin, dar nu știm cum s-a întâmplat exact. Copilul avea dureri de cap.

Oricum, după cum am înțeles, nu era vorba de un viol intenționat sau de vreo formă de agresiune sexuală. Am văzut chiar și o bucată de video în care copiii sparg paturi, dau cu picioarele în uși și încearcă să-l rețină pe băiat. Am luat măsurile necesare, în limita competenței mele”, a declarat directorul liceului.

Mai mult, directorul adjunct, în loc să reclame cazul la poliţie, a cerut de la victima lenjeia intimă, pentru ca să le arăte părinţilor agresorilor ce au făcut copiii lor.

Rudelele victimei au declarat că au fost informaţi de oamenii legii că au pornit un dosar pe acest caz, sunt probe, iar cinci dintre cei şase agresori s-ar afla în custodia oamenilor legii.

Unul din agresori ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova, ajutat de părinţi. Rudele cred că acesta ar fi fost avertizat că ar putea fi reţinut.

Cele două femei mai spun că peste câteva zile părinţii cu copiii agresori au venit la poarta victimei, pentru că nu credeau că aşa ceva ar fi făcut copiii lor.

Totodată, a fost dificil de interogat victima. Potrivit mamei, băiatul nu voia să vorbească cu nimeni despre cele întâmplate.

Rudele victimei se tem că dosarul ar putea fi muşamalizat. ,,Am auzit că vor să recalifice fapta de la abuz sexual la un simplu huliganism. Iar după tot ce s-a întţmplat până acum, cred că ar putea. Ei sunt din Găgăuzia, iar noi suntem moldoveni. Nu vrem altceva decât ca agresorii să fie pedepsiţi după lege", a spus mama băiatului.