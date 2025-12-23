Social

Polițiști atacați în orașul Bocșa. Cum a sfidat un bărbat legea chiar sub ochii lor

Polițiști atacați în orașul Bocșa. Cum a sfidat un bărbat legea chiar sub ochii lorpolitie / sursa foto: dreamstime.com
Un bărbat din oraşul Bocşa, judeţul Caraş‑Severin, este cercetat penal şi se află în arest la domiciliu după ce, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, a ameninţat cu moartea mai mulţi poliţişti şi a atacat forţele de ordine cu un topor, în seara unui incident petrecut în acest oraş.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, însă instanţa a respins această solicitare şi a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Circumstanţele incidentului din Bocşa

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, bărbatul este urmărit penal sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de ultraj, după un incident care a avut loc sâmbătă în Bocşa.

Autorităţile au fost sesizate prin apel la 112 cu privire la o situaţie în care intervenţia poliţiştilor a fost solicitată la un imobil din oraş. Radio România Reșița

Procurorii au informat că, la sosirea la faţa locului, poliţiştii au fost ameninţaţi cu moartea de către bărbatul reclamat.

În descrierea oficială a situaţiei se arată că:

„Acesta i-a invitat înăuntru şi a agitat un cuţit în faţa lucrătorilor de poliţie ca urmare a refuzului acestora de a pătrunde în încăperea în care el se afla, după care s-a repezit cu un topor înspre aceştia, adresându-le injurii şi ameninţându-i cu moartea, iar, imediat după, le-a spus că o să‑i împuşte. Ameninţările au fost percepute nemijlocit de cei trei lucrători de poliţie şi le‑au creat o stare de temere”, au arătat procurorii.

Această relatare este preluată din comunicarea oficială a Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa cu privire la faptele cercetate.

Ancheta penală şi măsurile dispuse de instanţă

În urma evaluării situaţiei şi a probelor adunate de procurori, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunerea pentru arestarea preventivă a bărbatului.

Propunerea a fost înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa.

Judecători

Judecată / Sursa foto: Arhiva EVZ

Instanţa a respins propunerea de arestare preventivă şi a dispus ca bărbatul să fie plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, măsură prevăzută de legislaţia penală în astfel de cazuri.

Măsura arestului la domiciliu a fost luată în contextul cercetărilor penale care continuă, potrivit procedurilor normale în astfel de situaţii.

Reacţii şi context procedural

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa au subliniat că, pe parcursul anchetei penale, organele judiciare sunt responsabile de administrarea probelor şi de deciziile privind măsurile preventive, ţinând cont de evoluţia cazului şi de dispoziţiile legale aplicabile. Radio România Reșița

Cercetările în dosarul privind faptele de ultraj continuă, sub coordonarea procurorilor, autorităţile urmărind stabilirea tuturor circumstanţelor în care s‑au produs evenimentele

