Post de radio online, anchetat pentru propagandă legionară. Percheziție la sediu

Post de radio online, anchetat pentru propagandă legionară. Percheziție la sediu
Polițiștii și procurorii au făcut, luni, o percheziție într-un dosar al Parchetului Curții de Apel București (PCAB), în care se fac cercetări privind un post de radio online suspectat că distribuia conținut legionar.

Propagandă legionară difuzată printr-un post de radio

Potrivit Biroului de Presă al PCAB, urmărirea penală vizează un inculpat plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, care ar fi difuzat programe audio și muzică prin intermediul postului de radio „Radio Camarad”, activitate prin care ar fi derulat în mod sistematic acțiuni de propagare publică a simbolurilor, ideilor, doctrinei și cultului persoanelor asociate Mișcării Legionare.

Dosarul vizează infracțiuni precum utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și promovarea, în spațiul public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinei fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Ancheta are în vedere, totodată, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă, prin orice mijloace și prin intermediul unui sistem informatic, a holocaustului sau a efectelor acestuia, precum și promovarea publică a ideilor, concepțiilor sau doctrinei antisemite.

Percheziție la imobilul în care funcționează postul de radio

Luni s-a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, care a vizat locuința inculpatului, respectiv imobilul în care își desfășoară activitatea postul de radio.

„În cauză, în temeiul art. 9 din Regulamentul UE 2022/2065 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 50/2024, prin ordonanţa procurorului au fost luate măsuri în vederea eliminării materialelor audiovizuale având conţinut ilegal de pe platforma vizată de investigaţi”, a mai anunțat Biroul al PCAB.

Polițiștii au ridicat probe, iar cercetările continuă

Polițiștii au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea faptelor investigate, iar cercetările continuă pentru clarificarea situației și stabilirea răspunderii juridice.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul lucrătorilor de poliție ai IGPR – Direcția de Investigații Criminale, al specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și al Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

