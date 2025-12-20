Momente critice pentru Ilie Dobre. Fostul comentator radio a fost operat de urgență

Ilie Dobre s-a confruntat cu mari probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital. În vârstă de 72 de ani, fostul comentator radio a suferit un preinfarct și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce a presupus montarea a două stenturi. Momentan, Ilie Dobre este internat la Spitalul Militar București, se află sub supravegherea medicilor și își va petrece aici sărbătorile de iarnă.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a spus Ilie Dobre pentru fanatik.

Dacă nu ar fi ajuns de urgență la spital, problemele ar fi putut să-i fie fatale, pentru că artera principală era obturată.

Fostul comentator a fost inclus de World Record Academy, cea mai cunoscută organizație din lume care certifică recordurile mondiale, în Cartea Recordurilor. El a devenit primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate. În anul 2014 i-a fost acordat şi premiul „Omul Anului în Media”, pentru promovarea sportului, a valorilor morale, a fair play-ului și a valorilor sociale în sport.

A ajuns în Cartea Recordurilor pentru transmisiunea directă la radio a unui gol fără respirație (35 secunde şi 6 zecimi) și pentru transmisiunea directă la radio a unui gol cu o singură respirație (1 minut şi 8 secunde).

„Erau vremurile când la televizor se transmiteau rar meciuri. Emisiunea avea audiență de 8 milioane de ascultători. Trebuia să-l faci pe radioascultător să-și imagineze tot ce vedeai tu. Trebuia să-l transpui pe stadion. Întotdeauna am încercat să relatez ceea ce văd. Chiar și în vremurile alea mai complicate”, povestea Ilie Dobre, despre emisiunea „Fotbal minut cu minut”, într-un interviu acordat pentru evz, în 2018, atunci când s-a pensionat.

„Nu mai comentez la Radio România Actualități nici pentru 1 miliard de euro pe zi”, mai anunța la vremea respectivă.