Sport Breaking news

Momente critice pentru Ilie Dobre. Fostul comentator radio a fost operat de urgență

Comentează știrea
Momente critice pentru Ilie Dobre. Fostul comentator radio a fost operat de urgențăSursa foto: GSP
Din cuprinsul articolului

Ilie Dobre s-a confruntat cu mari probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital. În vârstă de 72 de ani, fostul comentator radio a suferit un preinfarct și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce a presupus montarea a două stenturi. Momentan, Ilie Dobre este internat la Spitalul Militar București, se află sub supravegherea medicilor și își va petrece aici sărbătorile de iarnă.

Ilie Dobre a trecut printr-o cumpănă

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a spus Ilie Dobre pentru fanatik.

Dacă nu ar fi ajuns de urgență la spital, problemele ar fi putut să-i fie fatale, pentru că artera principală era obturată.

Durere

Durere Sursa foto: EVZ

A intrat în Cartea Recordurilor

Fostul comentator a fost inclus de World Record Academy, cea mai cunoscută organizație din lume care certifică recordurile mondiale, în Cartea Recordurilor. El a devenit primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate. În anul 2014 i-a fost acordat şi premiul „Omul Anului în Media”, pentru promovarea sportului, a valorilor morale, a fair play-ului și a valorilor sociale în sport.

Două femei din Timișoara s-au bătut pentru un creator de conținut de pe TikTok, cercetat în dosarul influencerilor lui Georgescu
Două femei din Timișoara s-au bătut pentru un creator de conținut de pe TikTok, cercetat în dosarul influencerilor lui Georgescu
Artiști care au transformat suferința în artă și au rămas în istorie
Artiști care au transformat suferința în artă și au rămas în istorie

A ajuns în Cartea Recordurilor pentru transmisiunea directă la radio a unui gol fără respirație (35 secunde şi 6 zecimi) și pentru transmisiunea directă la radio a unui gol cu o singură respirație (1 minut şi 8 secunde).

S-a consacrat la „Fotbal minut cu minut”

„Erau vremurile când la televizor se transmiteau rar meciuri. Emisiunea avea audiență de 8 milioane de ascultători. Trebuia să-l faci pe radioascultător să-și imagineze tot ce vedeai tu. Trebuia să-l transpui pe stadion. Întotdeauna am încercat să relatez ceea ce văd. Chiar și în vremurile alea mai complicate”, povestea Ilie Dobre, despre emisiunea „Fotbal minut cu minut”, într-un interviu acordat pentru evz, în 2018, atunci când s-a pensionat.

„Nu mai comentez la Radio România Actualități nici pentru 1 miliard de euro pe zi”, mai anunța la vremea respectivă.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:39 - Femeia care a adus ploaia și a plătit cu viața experimentele sale științifice novatoare
16:31 - Cetățeanul turc care și-a ucis partenera, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare
16:18 - Două femei din Timișoara s-au bătut pentru un creator de conținut de pe TikTok, cercetat în dosarul influencerilor lu...
16:13 - Serviciul de meterologie din Regatul Unit profețește un an 2026 mai cald
16:06 - Diana Buzoianu, cu ochii pe balastierele din România. Sute de controale și amenzi aplicate
16:01 - Chifteluțe de Crăciun, o rețetă diferită recomandată de Allrecipes

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale