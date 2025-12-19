Controverse după AEK Atena – Universitatea Craiova. Emil Grădinescu reclamă calitatea transmisiunii TV, iar oficialii vorbesc despre un final „ciudat”

Partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, a generat reacții puternice nu doar pe teren, ci și în afara lui. După eliminarea formației oltene din competiție, au apărut critici legate de arbitraj, de modul în care a fost gestionat finalul de meci, dar și de calitatea transmisiunii televizate.

Emil Grădinescu, jurnalist Prima Sport și comentator al partidei, a exprimat public nemulțumiri ferme față de lipsa reluărilor la faze considerate decisive.

În paralel, fostul mare atacant Rodion Cămătaru a analizat prestația echipei și a vorbit despre impactul mental al unei înfrângeri venite într-un mod pe care l-a catalogat drept dificil de acceptat.

Nemulțumirea lui Emil Grădinescu vizează în mod direct modul în care a fost realizată transmisia TV a meciului. Jurnalistul a criticat faptul că, la faze importante și controversate, telespectatorii și comentatorii nu au beneficiat de reluări clare, care să permită o evaluare corectă a deciziilor luate pe teren.

„În calitate de angajat al unei televiziuni deținătoare de drepturi, vreau să fac o plângere oficială la UEFA sau la cine gestionează drepturile astea pentru că nu este admisibil să nu am reluări la faze extrem de litigioase și de problematice”, a declarat Emil Grădinescu.

Comentatorul a indicat explicit o fază petrecută în minutul 26, când Ștefan Baiaram a ratat o ocazie importantă, trimițând mingea peste poartă din aproximativ șase metri, după un duel cu un jucător al formației gazdă.

Potrivit lui Grădinescu, lipsa reluărilor a făcut imposibilă evaluarea corectă a acelei faze, pe care o consideră comparabilă cu momentul din care AEK Atena a beneficiat ulterior de un penalty.

„Este ceva foarte dubios, este o intrare târzie, Baiaram atinge mingea, este identică cu faza din care AEK primește penalty. Mai este o fază, tot în prima repriză, unde nu am avut nici măcar reluare”, a spus jurnalistul.

Acesta a subliniat că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de situații în meciuri disputate în deplasare, făcând referire și la experiențe similare avute în Bosnia.

În declarațiile sale, Emil Grădinescu a vorbit despre ceea ce a numit un „patriotism prost înțeles” al televiziunilor locale care produc semnalul internațional al meciurilor.

„Sunt transmisiuni locale, unde intervine factorul patriotic, prost înțeles. Lucrurile trebuie să fie monitorizate şi supravegheate. Nu este în regulă”, a afirmat acesta.

Comentariul vizează modul în care regia transmisiunii poate influența percepția asupra jocului, prin selecția cadrelor și a reluărilor, mai ales în partide cu miză europeană.

Pe lângă aspectele legate de transmisia TV, Emil Grădinescu a făcut referire și la maniera în care arbitrul georgian a gestionat finalul meciului. Potrivit comentatorului, partida a fost prelungită într-un mod pe care l-a considerat neobișnuit.

„Partida s-a prelungit foarte mult, într-un mod care mi s-a părut ciudat. Arbitrul georgian a luat decizii discutabile și a prelungit jocul nespus de mult. Aici se mai întâmplă astfel de lucruri. Craiova nu ar fi meritat să piardă”, a spus Grădinescu.

Declarația reflectă sentimentul de frustrare resimțit după un meci în care Universitatea Craiova a condus și a fost foarte aproape de calificare.

Fostul internațional Rodion Cămătaru a oferit, la rândul său, o analiză a partidei și a eliminării, punând accent pe deciziile tactice din finalul jocului și pe impactul emoțional al rezultatului.

„Probabil nici schimbările nu au fost cele mai inspirate. Nu știu cum au văzut antrenorii finalul partidei, însă ei își asumă întreaga responsabilitate. Când pierzi într-o asemenea manieră, înseamnă că schimbările nu au avut succes. Coelho nu a fost inspirat”, a declarat Rodion Cămătaru.

Fostul atacant a subliniat că, dincolo de arbitraj sau alte circumstanțe, echipa trebuie să își asume partea de responsabilitate pentru deznodământ.

Rodion Cămătaru a vorbit și despre atmosfera din tabăra Universității Craiova după meci, descriind un grup afectat de ratarea calificării.

„Suntem în aeroport și așteptăm să plecăm. Atmosfera nu este cea mai bună, lucru normal după o asemenea înfrângere. Toată lumea este supărată. Nu m-am gândit niciodată că se poate pierde calificarea. Am avut un avantaj foarte mare și nu am reușit să-l protejăm până la final, măcar pentru un rezultat de egalitate care să ne aducă calificarea”, a spus acesta.

El a adăugat că speră ca rezultatul să nu lase urme pe termen lung asupra echipei, deși a recunoscut că astfel de momente sunt greu de gestionat.

În contextul apropierii finalului de campionat, Rodion Cămătaru a subliniat importanța unei pauze care să permită refacerea mentală și fizică a jucătorilor.

„E bine că se termină campionatul: mai este o etapă, apoi va fi timp pentru revenire, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. Problema este cea mentală”, a concluzionat fostul mare atacant.

Eliminarea Universității Craiova de către AEK Atena rămâne, astfel, nu doar un rezultat sportiv, ci și un episod marcat de controverse legate de arbitraj, transmisie TV și gestionarea finalului de meci. Declarațiile lui Emil Grădinescu și Rodion Cămătaru reflectă o stare generală de frustrare, dar și nevoia de claritate și corectitudine într-un context european cu miză ridicată.