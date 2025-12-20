Intervenție în miez de noapte pe râul Bega. O persoană a fost scoasă inconștientă din apă

Un bărbat a fost scos din râul Bega, sâmbătă noaptea, după mai bine de două ore de căutări. Victima a fost găsită inconştientă şi transportată de urgenţă la spital.

Potrivit pompierilor, alerta a fost dată la miezul nopții.

„În jurul orei 23:50 am fost anunţaţi prin SNUAU 112 despre o persoană posibil căzută în Bega, în zona podului de pe str. Dragalina. La locul evenimentului sunt mobilizate două bărci pentru misiunea de căutare-salvare, din cadrul Detaşamentelor 1 si 2 Timişoara, precum şi un echipaj SMURD”, au anunțat reprezentanții ISU Timiş.

Instituţia a anunţat că a mobilizat echipajul de scafandri, iar la operaţiuni au fost trimise şi două bărci suplimentare de la Secţia Deta şi Staţia Buziaş.

„În jurul orei 02:20, victima de sex masculin a fost găsită si degajată din apă”, au mai spus reprezentanţii ISU Timiş.

Victima fost transportată la spital inconștientă, cu o ambulanţă SAJ care avea la bord un medic.

Pe 9 decembrie, cadavrul unui bărbat a fost recuperat din râul Bega, în zona Parcului Copiilor din Timișoara, după ce un trecător l-a observat plutind la suprafața apei și a alertat autoritățile. Pompierii au intervenit rapid cu o barcă și o autospecială de scafandri și au scos trupul pe mal.

În luna iunie, un bărbat de 37 de ani, din localitatea Jebel, a murit după ce a căzut în râul Bega. Pompierii timișeni au interveni în zona Splaiului Peneș Curcanul din Timișoara pentru a-l salva. Echipa de scafandri l-a găsit și l-a predat echipajelor medicale, care au încercat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns și a fost declarat mort.

„Victima (sex masculin) a fost extrasă de echipajul de scafandri și predată echipajelor medicale care au efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată", anunța ISU Timiș.