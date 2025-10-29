Putin le cere liderilor ucraineni să contacteze trupele încercuite din Kupiansk și Pokrovsk pentru a se preda

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a îndemnat miercuri pe liderii ucraineni să contacteze batalioanele încercuite de armata rusă în orașele Kupiansk și Pokrovsk, pentru a se preda, potrivit agenției EFE.

Putin a declarat, în timpul unei întâlniri cu soldații răniți la Spitalul Militar Central din Moscova, că Rusia le-a cerut liderilor politici ai Ucrainei să decidă asupra soartei cetățenilor și militarilor, așa cum s-a procedat la Azovstal în 2022.

În acest sens, liderul rus și-a exprimat disponibilitatea de a anunța un armistițiu de câteva ore în aceste zone ale frontului și de a invita jurnaliști ruși și străini.

El a adăugat: „Este important să evităm provocările din partea ucraineană. Nu vrem ca o dronă să zboare, un jurnalist să fie rănit şi apoi să încerce să ne învinovăţească pe noi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu avem nevoie de asta”.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat miercuri primele capitulări ale trupelor ucrainene din Kupiansk și a raportat noi avansuri la periferia orașului Pokrovsk, principalul obiectiv al ofensivei actuale din Donbas, potrivit agenției EFE.

„Un grup de 12 soldaţi şi-au comunicat disponibilitatea de a se preda în schimbul garanţiilor privind viaţa lor. În prezent, se explorează opţiuni pentru evacuarea lor în siguranţă”, se arată în raportul de război postat pe Telegram. La ordinul lui Putin, armata rusă încearcă să-i convingă pe apărătorii orașului Kupiansk să „renunţe la rezistenţă şi să se predea”.

Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, l-a informat duminică pe Putin că armata a încercuit aproximativ 50 de batalioane ucrainene, circa 10.500 de soldați, în zonele Kupiansk și Pokrovsk.

„Pentru a reduce la minimum pierderile inutile, vă cer, aşa cum am făcut şi în trecut, să luaţi toate măsurile necesare pentru a garanta predarea soldaţilor ucraineni, a celor, desigur, care doresc să facă acest lucru”, a mai afirmat Putin, cu acest prilej.

Agenția EFE amintește că summitul programat la Budapesta între președintele rus și președintele american Donald Trump a fost anulat după ce Kremlinul a refuzat să declare un armistițiu în Ucraina.

Emisarul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, a afirmat la o conferință din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în aproximativ un an, potrivit Reuters.

Dmitriev a făcut această declarație după întâlnirile avute weekendul trecut în Statele Unite cu oficialii din administrația Trump, care au urmat anunțului privind anularea summitului dintre Trump și Putin. „Suntem siguri că ne aflăm pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru să se întâmple”, a spus acesta.