Cum acționează spioanele lui Putin în Silicon Valley: seducție, manipulare și secrete furate

Un fost agent rus de spionaj a avertizat companiile tehnologice din Silicon Valley că agentele lui Putin se foloseau de relații romantice false și manipulare emoțională pentru a obține secrete comerciale. Aliia Roza, care a părăsit Rusia după ce s-a îndrăgostit de o țintă de spionaj, a explicat într-un interviu cum a fost instruită să seducă și să manipuleze persoane cu acces la informații de maximă securitate.

Ea a afirmat că, spre deosebire de aceste guverne, Statele Unite încearcă să protejeze drepturile omului, iar spionanele din Rusia și China erau tratate ca ”elemente de sacrificiu și folosite pentru manipularea țintelor într-un mod periculos și calculat”.

Aliia Roza, care s-a mutat în Statele Unite în 2020 și a obținut ulterior green cardul, a declarat că agenții erau instruiți să construiască încrederea victimelor treptat și să folosească tehnici precum „bombardamentul cu afecțiune” și ”crearea de conexiuni false” pentru a submina apărarea țintelor.

Roza a explicat că manipularea se intensifica odată ce încrederea este câștigată, provocând dubii în mintea victimei și izolând-o emoțional. Ea a precizat că angajații din domeniul tehnologic erau vulnerabili din cauza izolării și a volumului mare de muncă, iar agenții preferau să vizeze persoanele singure.

Fostul agent a spus că a fost trimisă în mai puțin de zece misiuni, majoritatea în Europa și Marea Britanie, unde trebuia să seducă persoane implicate în traficul de persoane, droguri sau în afaceri cu oligarhi opozanți ai guvernului rus.