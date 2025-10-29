International

Cum acționează spioanele lui Putin în Silicon Valley: seducție, manipulare și secrete furate

Cum acționează spioanele lui Putin în Silicon Valley: seducție, manipulare și secrete furateSursă foto: @aliiaroza/Instagram
Un fost agent rus de spionaj a avertizat companiile din Silicon Valley că ofițerii străini se folosesc de relațiile romantice fabricate pentru a obține secrete tehnologice. Aliia Roza, care a părăsit Rusia după ce s-a îndrăgostit de o țintă de spionaj, a declarat că spioanele sunt instruite să manipuleze emoțiile și să exploateze vulnerabilitățile înainte ca victimele să realizeze că sunt vizate, potrivit nypost.com.

Spioanele ruse și tacticile de seducție în Silicon Valley

Un fost agent rus de spionaj a avertizat companiile tehnologice din Silicon Valley că agentele lui Putin se foloseau de relații romantice false și manipulare emoțională pentru a obține secrete comerciale. Aliia Roza, care a părăsit Rusia după ce s-a îndrăgostit de o țintă de spionaj, a explicat într-un interviu cum a fost instruită să seducă și să manipuleze persoane cu acces la informații de maximă securitate.

Roza a spus că spioanele urmau instrucțiuni precise pentru a submina apărarea țintelor înainte ca acestea să realizeze că erau vizate. Ea a recomandat inginerilor și executivilor din domeniul tehnologic să fie atenți, inclusiv la legăturile emoționale rapide și gesturi aparent neobișnuite de apropiere, care ar putea să ascundă o tentativă de spionaj.

Spioanele din Rusia și China și metodele de seducție pe care le folosesc

Aliia Roza a declarat că spioanele urmau un manual bine stabilit pentru a slăbi apărarea țintelor înainte ca acestea să realizeze că erau urmărite. Roza a răspuns astfel unui raport recent realizat de Times of London, care susține că Rusia și China au desfășurat o operațiune prin care trimiteau femei atractive pentru a-i seduce pe executivii din domeniul tehnologic.

Aliia Roza, fost agent rus

Sursă foto: @aliiaroza/Instagram

Ea a afirmat că, spre deosebire de aceste guverne, Statele Unite încearcă să protejeze drepturile omului, iar spionanele din Rusia și China erau tratate ca ”elemente de sacrificiu și folosite pentru manipularea țintelor într-un mod periculos și calculat”.

Cum folosesc femeile manipularea psihologică pe angajații din industria tehnologică

Aliia Roza, care s-a mutat în Statele Unite în 2020 și a obținut ulterior green cardul, a declarat că agenții erau instruiți să construiască încrederea victimelor treptat și să folosească tehnici precum „bombardamentul cu afecțiune” și ”crearea de conexiuni false” pentru a submina apărarea țintelor.

Roza a explicat că manipularea se intensifica odată ce încrederea este câștigată, provocând dubii în mintea victimei și izolând-o emoțional. Ea a precizat că angajații din domeniul tehnologic erau vulnerabili din cauza izolării și a volumului mare de muncă, iar agenții preferau să vizeze persoanele singure.

Fostul agent a spus că a fost trimisă în mai puțin de zece misiuni, majoritatea în Europa și Marea Britanie, unde trebuia să seducă persoane implicate în traficul de persoane, droguri sau în afaceri cu oligarhi opozanți ai guvernului rus.

