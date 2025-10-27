Caz de spionaj în Polonia. Doi cetățeni ucraineni, reținuți în Katowice

Autoritățile din Varșovia au anunțat luni dimineață reținerea a doi cetățeni ucraineni, bănuiți că ar fi cules informații clasificate pentru un serviciu de informații străin, potrivit Politico.

Cei doi, în vârstă de 32 și 34 de ani, au fost arestați în orașul Katowice, în sudul Poloniei, pe 14 octombrie, potrivit informațiilor transmise de Agenția de Contra-Inteligență Poloneză (ABW).

Procurorii implicați în caz susțin că cei doi suspectați au strâns date sensibile despre „soldații Forțelor Armate Poloneze, infrastructura critică situată pe teritoriul Republicii Polonia, inclusiv infrastructura de transport care asigură suport logistic și militar pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat al ABW.

Agenția de contraspionaj a mai precizat că cei doi ar fi instalat dispozitive de monitorizare în apropierea unor obiective cheie pentru a permite „urmărirea clandestină a infrastructurii critice”.

De asemenea, suspectații ar fi primit plăți pentru activitatea desfășurată, conform aceleiași surse.

Polonia se află de mai mult timp într-o stare de alertă ridicată în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj, atât pe teren, cât și în mediul cibernetic.

Autoritățile poloneze au legat aceste incidente direct de Rusia sau de aliatul său apropiat, Belarus.

În ultimele luni, au fost raportate mai multe situații similare. Printre acestea se numără un presupus refugiat belarus, pe care Polonia îl consideră operativ rus, care a incendiat un centru comercial din apropierea Varșoviei, și o tentativă de sabotaj investigată la o gară, prin plasarea unui vagon nesemnalizat pe liniile folosite de trenurile de pasageri.

Cei doi cetățeni ucraineni reținuți au fost acuzați de „pregătirea pentru a lucra pentru un serviciu de informații străin și de colectarea de informații sensibile”, o infracțiune care poate fi pedepsită cu închisoarea de la șase luni până la opt ani, a mai precizat ABW.

Potrivit sursei citate, arestările fac parte dintr-o anchetă de spionaj supravegheată de procuratură și bazată pe informații furnizate de Serviciul de Contraspionaj Militar SKW.

Această operațiune evidențiază eforturile continue ale autorităților poloneze de a preveni infiltrarea serviciilor străine în țară și de a proteja infrastructura critică.