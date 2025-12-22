Secția pentru procurori a CSM: Referendumul propus de Nicușor Dan nu e prevăzut de lege

„Începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitaţii preşedintelui României să participe la şedinţele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclarităţile la care s-a făcut referire în ultima perioadă.

Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul naţional sau „interesele de breaslă”, trebuie precizat că rolul constituţional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenţei justiţiei”, afirmă reprezentanţii Secţiei pentru procurori a CSM într-un comunicatul transmis în timp ce la Administrația Prezidențială are loc întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu magistraţii care i-au semnalat nereguli în justiţie.

Membrii Secției pentru procurori a CSM i-au mai transmis președintelui că, indiferent de bunele intenții, ei nu pot fi de acord cu eludarea legii fundamentale sau a legilor speciale.

„Aparte de bunele intenţii care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menţinerea actualei componenţe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secţiei nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituţiei şi a legilor care guvernează justiţia, potrivit principiului că nu poţi remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii”, se mai arată în comunicatul Secției de procurori a CSM.

„Legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secţiei pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-şi depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o. Calificarea justiţiei ca fiind „a treia putere în stat” şi nu una dintre autorităţile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiţie. Un clasament al autorităţilor statului nu foloseşte ideii de democraţie şi nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru şi control reciproc între autorităţi”, mai spun procurorii din CSM.

Secția pentru procurori a CSM mai arată că, în cei trei ani de mandat, au semnalat de mai multe ori că sunt necesare remedieri ale legilor justiţiei, „unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulţi dintre cei care se exprimă, prin diferite modalităţi, în spaţiul public”.

„Procurorii din cadrul Secţiei îşi exprimă susţinerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului şi a cooperării loiale între autorităţi, dar nu va susţine niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem”, mai afirmă documentul emis de Secția pentru procurori a CSM.

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, spunând că dacă răspunsul va fi că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.