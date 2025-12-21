Reacție dură a CSM la anunțul lui Nicușor Dan. Judecătorul Alin Ene: „Un demers absolut inacceptabil”

Tensiuni fără precedent între Palatul Cotroceni și Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a lansat un atac dur la adresa Președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a anunțat organizarea unui referendum național în rândul magistraților pentru a evalua activitatea Consiliului.

Reacția judecătorului Alin Ene vine ca un răspuns direct la intenția Președintelui de a supune CSM unui test de legitimitate publică. Ene consideră că acest demers încalcă brutal principiul separației puterilor în stat și nu are niciun suport în Constituție sau în legile organice.

„Asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic. Dacă vrem ca România să rămână un stat de drept și membru al UE, trebuie să ne menținem respectul pentru independența Justiției”, a declarat Alin Ene.

Judecătorul a plusat cu o întrebare retorică ce vizează chiar mandatul prezidențial: „Pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul și Președintele României se mai bucură de susținerea poporului?”

România - STAT DE DREPT sau NU?

1. Nu exista niciun temei de drept care să permită președintelui țării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraților" pentru "plecarea CSM". Pentru a înțelege mai usor încălcarea separației puterilor în stat, e ca și cum Justiția ar organiza un referendum național pentru demiterea Președintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului.

2. Chiar dacă s-ar realiza o atare consultare, aceasta nu ar conduce decât la o nouă dezamăgire pentru preşedinte, deja dezamăgit că din 885 (nu 1000) de semnatari ai unei petiții care susține libertatea de exprimare (din care majoritatea covârșitoare procurori și pensionari), doar 20 au vrut să se întâlnească cu acesta. Probabil sfătuitorii pe justiție i-au prezentat acea listă denaturat, drept magistrați nemulțumiți de CSM și de acolo încrederea oarbă și speranțele deșarte.

3. Membrii CSM "pleacă de urgență" doar dacă Adunările Generale ale judecătorilor (nu vorbim de procurori, trecuți în plan secund de președinte) decid revocarea acestora. Deci sigur nu atunci când vrea un om, fie el chiar și Preşedintele țării, care nu are nicio atribuție în organizarea si administrarea Justiției, tocmai aceasta fiind garanția separației puterilor în stat, specifică statului de drept. Integral poate fi citită pe Facebook

Președintele Nicușor Dan a provocat unde de șoc în sistemul judiciar prin anunțul său de a organiza, în luna ianuarie, o consultare inedită a corpului magistraților.

Întrebarea propusă de șeful statului este una frontală: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Președintele a avertizat că un rezultat negativ va atrage după sine dizolvarea imediată a instituției: „Dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul va pleca de urgență.”

Din punct de vedere legal, judecătorul Alin Ene subliniază că Președintele României nu are nicio competență în procesul de revocare a membrilor CSM.

Conform legislației, procedura legală: este clară: Membrii CSM pot fi revocați doar de către Adunările Generale ale judecătorilor care i-au ales.

Un referendum organizat de puterea executivă/prezidențială asupra puterii judecătorești este văzut ca un precedent periculos.

Judecătorul Ene a punctat și o aparentă lipsă de dialog real între Cotroceni și sistemul judiciar. Acesta a menționat că, dintr-o listă de 885 de semnatari ai unei petiții privind libertatea de exprimare, doar 20 de magistrați au acceptat să se întâlnească cu Președintele Nicușor Dan, sugerând că propunerea de referendum ar putea crea o dezamăgire profundă în rândul profesioniștilor dreptului.