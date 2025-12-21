Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan, depusă de senatorul Ninel Peia

Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan a fost depusă, după anunțul privind organizarea unui referendum în justiție. Șeful statului a afirmat că, dacă magistrații vor constata că actualul Consiliu Superior al Magistraturii nu acționează în interesul public, CSM va fi demis.

În prezent, sunt strânse semnături, iar dacă inițiativa obține sprijinul a cel puțin 150 de parlamentari, prin semnătură, poate fi declanșat un referendum pentru suspendarea președintelui.

În cererea oficială depusă de Ninel Peia se arată că, în ultimele zile, ar fi fost constatată o „ingerință” directă a președintelui României în funcționarea sistemului judiciar, prin „atacuri” repetate și publice la adresa magistraților și a Consiliului Superior al Magistraturii. „Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept”, se mai arată în cerere.

În motivele cererii de demitere a președintelui se susține că Nicușor Dan ar fi atacat independența justiției, prin declarații publice care ar fi contestat autoritatea și deciziile CSM. Documentul mai arată că anunțul privind organizarea unui referendum adresat magistraților, legat de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, ar reprezenta o „ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat”.

De asemenea, președintele este acuzat că ar fi încălcat principiul separației puterilor în stat, acesta încercând „să influențeze decizii legislative și judiciare, depășind rolul său de mediator”.

Mai mult, președintele este acuzat că ar fi încălcat Constituția și atribuțiile funcției prezidențiale, care prevăd obligația de a veghea respectarea Constituției și de a media între puterile statului. „Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului”, se mai arată în document.

„Având în vedere gravitatea faptelor și consecințele lor asupra statului de drept și funcționării instituțiilor publice, solicităm suspendarea din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituția României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoștința Președintelui și să fie organizat referendum conform prevederilor legale”, mai arată documentul.

Președintele a declarat, duminică, că intenționează să inițieze în luna ianuarie un referendum adresat corpului magistraților, care va avea o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Șeful statului a afirmat că, în cazul în care răspunsul va indica faptul că instituția nu servește interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

„Cred că situaţia în care suntem este gravă, prin faptul că există această suspiciune cu privire la integritatea din sistemul judiciar. Şi faţă de această situaţie pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă magistraţii, în ansamblul lor, spun că da, CSM acţionează în interes public, vom continua cu discuţiile legislative, dar dacă vor spune în majoritatea lor că nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgenţă”, a spus acesta.