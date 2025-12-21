Politica

Nicușor Dan, despre o decizie care-i dă noi drepturi în funcția de președinte

Nicușor Dan, despre o decizie care-i dă noi drepturi în funcția de președinteNicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan a comentat, azi, decizia luată recent de Curtea Constituțională a României (CCR), prin care liderul de la Cotroceni poate să sesizeze respectiva instituție. Este vorba despre orice lege, pentru orice motiv, inclusiv pentru fond, chiar și după ce a fost reexaminată în Parlament.

Noi drepturi pe care le câștigă președintele României. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Nicușor Dan a spus că astfel se întărește rolul președintelui, acela de garant al Constituției. „Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei”, a scris Nicuşor Dan pe contul de Facebook.

Sesizarea făcută de primul om în stat

Cel care a făcut sesizarea în această chestiune a fost chiar actualul lider de la Cotroceni

„Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare”, a mai spus președintele României.

Mesaj legat de consultările cu magistrații

Tot sâmbătă, președintele a transmis un mesaj, pe Facebook, legate de consultările pe care le va avea săptămâna viitoare cu magistrații. „Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele pe Facebook.

Proiecte speciale