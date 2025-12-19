Curtea de Apel Constanța explică de ce Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare

Curtea de Apel Constanța a făcut publică motivarea deciziei prin care rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare, după incidentul petrecut pe scena festivalului Beach Please, de la Costinești, în vara anului 2024.

Magistrații explică faptul că gestul artistului de a consuma cannabis în fața publicului a transmis un mesaj de normalizare a unei conduite ilegale și a avut un impact negativ semnificativ, în special asupra tinerilor.

Instanța subliniază că fapta pentru care Wiz Khalifa a fost judecat prezintă un grad mediu de pericol social, însă circumstanțele concrete ale comiterii acesteia au amplificat gravitatea situației. Potrivit motivării, infracțiunea aduce atingere relațiilor sociale care protejează sănătatea publică, atât la nivel general, cât și în ceea ce privește persoanele consumatoare.

Judecătorii Curții de Apel Constanța arată că au avut în vedere pericolul social abstract al infracțiunii, reflectat de limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, precum și starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită de lege.

Un element esențial în analiza instanței a fost contextul în care fapta a fost comisă. Wiz Khalifa, interpret de muzică cunoscut la nivel internațional, se afla pe scena unui festival cu notorietate ridicată în rândul tinerilor, unde a deținut și a consumat o țigaretă confecționată artizanal ce conținea cannabis, în fața unui public numeros și preponderent tânăr.

În plus, asupra artistului a fost găsită o cantitate considerabilă de droguri de risc, respectiv 18,53 grame de cannabis, aspect reținut explicit în motivarea Curții.

Curtea a apreciat că tocmai caracterul public al consumului de droguri, realizat de o persoană cu influență majoră asupra tinerilor, conferă faptei un caracter ostentativ. Magistrații arată că acest tip de conduită amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii.

În motivare se precizează că, prin poziția sa privilegiată de artist internațional, inculpatul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând tacit tolerarea consumului și, implicit, consumul de droguri în rândul tinerilor, chiar dacă nu a existat un îndemn explicit.

Curtea de Apel Constanța a respins argumentele apărării potrivit cărora artistul nu ar fi cunoscut legislația națională privind substanțele interzise. Judecătorii au reamintit principiul potrivit căruia orice persoană, inclusiv un cetățean străin, este prezumată a cunoaște legile statului pe teritoriul căruia se află.

În motivare se arată că o eventuală necunoaștere a legii nu poate fi reținută în favoarea inculpatului, fiind considerată fie o neglijență în aprofundarea situației de fapt, fie o lipsă de sinceritate. Instanța menționează că, în momentul depistării, Wiz Khalifa a aruncat imediat țigareta pe care o aprinsese pe scenă și a călcat-o cu piciorul, gest interpretat ca o conștientizare a caracterului ilegal al faptei.

În ceea ce privește individualizarea pedepsei, instanța arată că a analizat atât circumstanțele obiective ale faptei, cât și elementele ce țin de persoana inculpatului. Magistrații menționează că Wiz Khalifa are 37 de ani, este necăsătorit, are studii superioare, este artist și este cunoscut pentru implicarea sa în acte de caritate.

De asemenea, acesta nu are antecedente penale pe teritoriul României. Cu toate acestea, Curtea a apreciat că aceste aspecte pozitive sunt contrabalansate de gravitatea faptei și de impactul său social.

Curtea de Apel Constanța subliniază că pericolul social al faptei este ridicat, deoarece aceasta a adus atingere unei valori importante ocrotite de lege, respectiv sănătatea publică. Caracterul ostentativ al consumului de droguri, realizat pe scena unui festival de muzică și intens mediatizat, a fost un element decisiv în stabilirea pedepsei.

Instanța a concluzionat că doar o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție poate asigura îndeplinirea funcțiilor sancțiunii penale, în special cea de prevenție generală, de exemplaritate și de descurajare a unor fapte similare.

Judecătorii au stabilit astfel o pedeapsă de nouă luni de închisoare, situată la mijlocul intervalului sancționator, interval rezultat în urma reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. În urma condamnării, rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire națională, iar autoritățile române urmează să formuleze o cerere de urmărire internațională pentru punerea în executare a pedepsei stabilite de instanță.