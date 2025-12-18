Wiz Khalifa, condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare după incidentul de la festivalul Beach Please

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Decizia vine în urma apelului formulat de procurorii DIICOT împotriva sentinţei pronunţate anterior de Tribunalul Constanţa şi este definitivă, potrivit minutei instanţei.

Cazul îl vizează pe artistul al cărui nume real este Thomaz Cameron Jibril şi are legătură cu un incident petrecut în vara anului 2024, în timpul festivalului Beach Please, organizat la Costineşti. Atunci, Wiz Khalifa a fumat o ţigară cu cannabis pe scenă, în faţa publicului, fapt care a dus la declanşarea unei anchete penale.

În minuta publicată joi, Curtea de Apel Constanţa arată că a admis apelul formulat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 269 din 24 aprilie 2025, pronunţată de Tribunalul Constanţa. Instanţa de apel a decis desfiinţarea, în parte, a hotărârii atacate şi a pronunţat o nouă soluţie în dosar.

„Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 269 din data de 24.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024, desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, rejudecând: În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, se arată în minuta instanţei.

Hotărârea este definitivă, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi atacată prin alte căi ordinare de atac.

Decizia Curţii de Apel vine după ce, în primăvara acestui an, Tribunalul Constanţa stabilise o pedeapsă mult mai blândă pentru Wiz Khalifa. Instanţa de fond hotărâse condamnarea acestuia la o amendă penală în valoare de 3.600 de lei, pentru aceeaşi infracţiune.

Acea soluţie a fost contestată de procurorii DIICOT, care au formulat apel, solicitând o sancţiune mai severă. Dosarul a ajuns astfel pe rolul Curţii de Apel Constanţa, care a admis argumentele procurorilor şi a schimbat natura pedepsei, dispunând executarea unei pedepse privative de libertate.

Rapperul american a fost trimis în judecată în luna octombrie 2024, fiind acuzat de deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Fapta a fost încadrată conform Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Ancheta a fost instrumentată de procurorii DIICOT Constanţa, care au strâns probele în urma incidentului petrecut la festivalul Beach Please, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale desfăşurate pe litoralul românesc.

Potrivit rechizitoriului, faptele s-au petrecut în seara zilei de 13 iulie 2024, în jurul orei 23:55, în incinta spaţiului unde se desfăşura festivalul de muzică din Costineşti. Wiz Khalifa se afla pe scenă, în timpul concertului său, când a consumat cannabis.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data de 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii DIICOT.

Cantitatea de droguri de risc identificată de anchetatori a fost ridicată şi supusă analizelor de laborator, fiind confirmată prezenţa cannabisului.

Momentul în care Wiz Khalifa a fumat o ţigară cu cannabis pe scenă, în faţa publicului, a fost intens mediatizat la acel moment. Gestul a fost surprins de camerele de filmat şi de telefoanele spectatorilor, imaginile circulând rapid în mediul online.

Autorităţile române au reacţionat ulterior, deschizând un dosar penal şi stabilind că fapta se încadrează în infracţiunea de deţinere de droguri de risc, chiar dacă era vorba despre consum propriu. Potrivit legislaţiei române, deţinerea de cannabis este incriminată penal, indiferent de scop, cu excepţiile prevăzute strict de lege.

Condamnarea definitivă a rapperului a fost pronunţată în baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000. Acest articol prevede sancţiuni penale pentru deţinerea de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, pedepsele putând varia de la amendă penală până la închisoare, în funcţie de circumstanţe şi de aprecierea instanţei.

În acest caz, Curtea de Apel Constanţa a apreciat că se impune aplicarea unei pedepse privative de libertate, spre deosebire de soluţia iniţială a Tribunalului Constanţa.

Prin caracterul definitiv al hotărârii, condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare produce efecte imediate din punct de vedere juridic. Instanţa a dispus executarea pedepsei în regim de detenţie, conform art. 60 din Codul penal.

Nu au fost comunicate, până în acest moment, detalii suplimentare privind modalitatea practică de punere în executare a pedepsei, având în vedere că Wiz Khalifa este cetăţean străin.