EVZ Special O nouă stațiune pentru o nouă generație! Selly schimbă fața litoralului cu NIBIRU







NIBIRU, noul colț de litoral aflat în plină dezvoltare între Costinești și Tuzla, este cel mai amplu proiect privat dedicat turismului estival din istoria României. Lansarea oficială este prevăzută pentru iulie 2026.

Întins pe 1,6 milioane de metri pătrați, proiectul propune un mod revoluționar de a gândi dezvoltarea turismului, economiei și culturii de la malul Mării Negre. NIBIRU nu va fi doar o stațiune, ci un ecosistem modern construit de la zero, un spațiu gândit în cele mai mici detalii, conform proiectului. Este vorba despre o investiție privată de peste 50 de milioane de euro, o bornă istorică pentru sectorul de entertainment din România.

Pentru Andrei Șelaru (Selly), Managing Partner și CEO NIBIRU, noua stațiune din Constanța este cel mai mare pariu profesional și personal pe care l-a făcut până acum. „Este o viziune construită în jurul unei generații care are nevoie de mai mult, de respect, de experiențe autentice și de un spațiu care să-i reflecte energia. NIBIRU înseamnă un nou început”, a declarat el în cadrul unui interviu pentru Revista Capital. Conform celor spuse de Selly, viitoarea stațiune vine ca un răspuns la o nevoie profundă, aceea de a avea pe litoralul românesc un loc care nu separă, ci aduce oamenii împreună, de la adolescenți la familii, de la tineri profesioniști la seniori care vor să retrăiască magia verilor de altădată.

Campania de lansare a NIBIRU a fost una atipică, construită în jurul unui simbol enigmatic: o planetă roz, apărută simultan pe rețelele sociale, promovată de sute de influenceri, artiști și creatori digitali. Imaginea, fără nicio explicație, a declanșat un val de curiozitate care a cuprins întregul internet românesc. Însă, misterul s-a risipit, iar planeta roz e, de fapt, NIBIRU, un proiect născut dintr-o viziune curajoasă.

Ceea ce nu este un mister, potrivit celor declarate de Selly, este că în România s-a vorbit mult despre proiecte care promiteau să schimbe turismul, de la parcuri tematice până la dezvoltări spectaculoase. „Dar prea puține s-au concretizat”, a adăugat el. „Noi am vrut să fim diferiți. NIBIRU nu este un concept futurist, ci realitatea verii următoare. Am preferat să arătăm fapte, nu idei pe hârtie. Azi ați văzut imagini reale, lună de lună, cu terenul gol din ianuarie 2024 și ce am construit deja până azi. Ne mișcăm repede și ne ținem de cuvânt”, a punctat Managing Partner și CEO NIBIRU.

De asemenea, el a ținut să menționeze că turismul românesc de vară traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimele decenii. Sezonul de anul acesta a fost printre cele mai slabe din istorie, iar declinul e tot mai evident. Din ce în ce mai mulți români aleg vacanțe în afara granițelor, în Grecia, Bulgaria, Spania, de exemplu, în loc să rămână pe litoralul autohton. Mulți acuză probleme structurale și o lipsă de viziune. Iar sentimentul e comun, fie că vorbim despre tineri aflați la prima lor excursie la mare sau despre familii cu copii, toți își doresc și merită mai mult.

NIBIRU nu se vrea doar o destinație turistică, ci un univers complet, o combinație între recreere, cultură, sport, artă, gastronomie și comerț, creat pentru toate generațiile. De la copii și adolescenți, până la adulți tineri și persoane trecute de 45 de ani, fiecare va găsi aici ceva pe gustul lui. Filosofia din spatele proiectului e simplă și ambițioasă: românii merită o alternativă reală, calitativă, pe litoral. Iar NIBIRU se vrea să fie o regenerare pentru țărmul românesc, nu doar un consumator de resurse, ci un generator de locuri de muncă, oportunități și exprimare artistică.

Este vorba, până acum, doar de o investiție privată de peste 50 de milioane de euro și, după cele declarate de Selly, această primă fază a însemnat cea mai mare investiție privată realizată vreodată în sectorul de divertisment din România. „Am investit în teren și în construcții. Mai precis, o parte semnificativă din investiții s-a îndreptat către construirea promenadei, construcția unor spații comerciale, plantarea de copaci, împrejmuirea cu gard, dar mai urmează multe alte construcții”, a explicat el.

Tot ce s-a prezentat până în prezent reprezintă doar Faza 1, adică 21 de hectare dintr-un total de 160. „NIBIRU este un proiect modular, scalabil, care se va extinde, pas cu pas, până la o suprafață de 1.600.000 de metri pătrați. Vorbim despre o dezvoltare pe termen lung, construită în etape, cu un ritm accelerat, dar sustenabil. Vom anunța fiecare fază la momentul potrivit”, a mai declarat Selly în cadrul interviului pentru Capital.

Proiectul vine ca o resetare completă a modului în care românii percep litoralul românesc. Se propune o reinventare economică și culturală. Genul de inițiativă care apare o dată la câteva decenii și care promite să redefinească viitorul turismului autohton.

Acest motor este organizat acum în patru zone distincte, unite într-o singură idee coerentă. Stațiunea NIBIRU va avea parte de un centru comercial în aer liber, unde se vor regăsi restaurante, cafenele și magazine de fashion și de un parc de distracții și o zonă amplă destinată familiilor. În plus, vizitatorii se vor bucura, conform proiectului, de o scenă multifuncțională, gândită pentru concerte și festivaluri, cu o capacitate uriașă de până la 150.000 de participanți, adică echivalentul a trei Arene Naționale. De asemenea, poate atracția principală va fi NIBIRU Arena, cel mai mare club în aer liber din lume, cu 30.000 de locuri.

Toate sunt legate de o promenadă care va deveni scena unor evenimente artistice zilnice, de la instalații creative și momente tematice, la spectacole de stradă și show-uri interactive.

În spatele proiectului se află o echipă multidisciplinară formată din experți în domenii precum industriile creative, real estate, entertainment și ospitalitate. Viziunea artistică este semnată de Joshua Cox, fondatorul SOLE DXB din Dubai, iar George Carabelea (Beach, Please!) se ocupă de direcția evenimentelor. Fady Zaidan, din partea LOFT Group, coordonează zona de experiență și divertisment. Iar echipa din spatele NIBIRU, întreg proiectul a însemnat să-și imagineze nu doar o structură fizică, ci un organism viu, un sistem coerent de interacțiuni, scenarii, emoții și povești. Totul are un rost, o logică și un puls.

„Obiectivul nostru este să devenim capitala festivalurilor din Europa de Est, dar și o stațiune completă, activă toată vara, pentru toate generațiile. Mai important decât suma investită este faptul că NIBIRU e un proiect integrat, care crește organic, împreună cu zona. Nu venim peste o comunitate, ci vrem să fim parte din ea. Este o stațiune care nu doar consumă, ci oferă: locuri de muncă, turism sustenabil, educație, parteneriate locale și internaționale. Este un oraș temporar, care renaște în fiecare vară, dar lasă un impact real, pe termen lung”, a conchis Selly.