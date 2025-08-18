Social Royal Ballet & Opera din Londra la Muzeul Național de Artă al României. Program și prețul biletelor







Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu Happy Cinema, organizează o serie de proiecții dedicate iubitorilor de muzică, operă, balet și film, eveniment ce se desfășoară în contextul Festivalului Internațional George Enescu. Stagiunea 2024-2025 va avea loc în Sala Auditorium, între 3 și 19 septembrie 2025.

Publicul din București va avea ocazia să urmărească producții de renume ale Royal Ballet și Royal Opera din Londra, printre care se numără opere celebre precum „Nunta lui Figaro” și „Turandot”, dar și balete clasice ca „Lacul lebedelor” și „Spărgătorul de nuci”.

Programul include și spectacole contemporane, precum „Alice în Țara Minunilor” și „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon”, oferind astfel o gamă variată ce combină tradiția cu inovația artistică. Aceste proiecții completează programul muzical al festivalului, aducând o dimensiune vizuală și cinematografică suplimentară.

Ervin Kesler, director general interimar al Muzeului Național de Artă al României, subliniază importanța acestei inițiative: „Prin această serie de filme cu tematică muzicală, instituția noastră devine un important promotor al culturii muzicale și cinematografice, creând un spațiu de întâlnire pentru pasionații de artă vizuală, sunet și dans. Palatul Regal, locul unde se desfășoară evenimentul, reprezintă un punct de referință al vieții culturale din România, oferind un cadru istoric și elegant.”

Happy Cinema își reafirmă parteneriatul cu Muzeul Național de Artă al României, aducând în atenția publicului bucureștean producții remarcabile ale Operei și Baletului Regal din Londra. Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema, subliniază valoarea acestei inițiative, care reunește arta cinematografică, muzica clasică și dansul, oferind o experiență accesibilă și rafinată în cadrul prestigiosului Festival Enescu.

Cinefilii și iubitorii de artă sunt invitați să descopere farmecul și spectaculozitatea scenei de la Covent Garden printr-o serie de proiecții dedicate. Programul include reprezentații variate, de la comedia „Nunta lui Figaro”, plină de subtilități și eleganță, la lumea fantastică a „Alice în Țara Minunilor”. Stagiunea continuă cu opera „Turandot”, cunoscută pentru intensitatea sa dramatică, și cu „Povestirile lui Hoffmann”, o capodoperă ce îmbină elemente magice și întunecate, promițând o experiență captivantă pe marele ecran.

Publicul pasionat de balet va avea ocazia să urmărească unele dintre cele mai apreciate titluri din repertoriul clasic, printre care „Cenușăreasa”, „Romeo și Julieta” și „Spărgătorul de nuci”. De asemenea, programul include și o reprezentație modernă, „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon”, care aduce un aer proaspăt, cu ritmuri dinamice și emoție intensă.

Încheierea acestei serii de proiecții este marcată de „Lacul lebedelor”, o interpretare grandioasă ce oferă o notă elegantă și visătoare sezonului cultural.

Programul integral al evenimentelor este următorul:

3 septembrie 2025, ora 17:00 – „Opera Regală: Nunta lui Figaro” (240 minute, cu pauză)

4 septembrie 2025, ora 17:00 – „Baletul Regal: Alice în Țara Minunilor” (205 minute, cu două pauze)

5 septembrie 2025, ora 17:00 – „Opera Regală: Turandot” (205 minute, cu două pauze)

10 septembrie 2025, ora 17:00 – „Opera Regală: Povestirile lui Hoffman” (245 minute, cu două pauze)

11 septembrie 2025, ora 17:00 – „Baletul Regal: Cenușăreasa” (195 minute, cu două pauze)

12 septembrie 2025, ora 17:00 – „Baletul Regal: Romeo și Julieta” (210 minute, cu două pauze)

17 septembrie 2025, ora 17:00 – „Baletul Regal: Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon” (180 minute)

18 septembrie 2025, ora 19:00 – „Baletul Regal: Spărgătorul de nuci” (165 minute, cu pauză)

19 septembrie 2025, ora 17:00 – „Baletul Regal: Lacul lebedelor” (210 minute, cu două pauze).

Această serie de proiecții aduce în atenția spectatorilor atât capodopere ale operei și baletului clasic, cât și producții contemporane, oferind o experiență diversă și captivantă.

Festivalul Internațional George Enescu, ajuns în acest an la ediția cu numărul 27, se desfășoară între 24 august și 21 septembrie 2025. Programul cuprinde o serie diversificată de concerte care vor avea loc în mai multe locații reprezentative din București: Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, precum și la Auditorium-ul Muzeului Național de Artă al României. De asemenea, sunt incluse și concertele organizate la miezul nopții.

Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizatorul festivalului este ARTEXIM.

În parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, lanțul de cinematografe Happy Cinema, cu capital integral românesc, facilitează proiecții speciale în incinta muzeului, creând astfel o legătură între lumea filmului și artele vizuale. Această colaborare are ca scop promovarea unei oferte culturale bogate și variate în Capitală. Publicul are astfel ocazia să vizioneze filme de valoare în cadrul unei atmosfere rafinate, într-un spațiu cu o semnificație culturală și istorică aparte.

Biletul pentru aceste proiecții costă 60 de lei și poate fi achiziționat online prin platformele happycinema.ro și festivalenescu.ro. Evenimentul se va desfășura la Muzeul Național de Artă al României, Sala Auditorium, Strada Știrbei Vodă nr. 1, București, potrivit comunicatului emis de către Muzeul Național de Artă al României.