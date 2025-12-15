Previziunile lui Șoșoacă despre sistemul de justiție: Dacă fumați, o să vedeți când va veni rândul vostru

Un nou mesaj publicat de europarlamentarul Diana Șoșoacă pe Facebook a stârnit reacții, prin acuzațiile directe lansate la adresa sistemului judiciar și a instituțiilor statului. Aceasta afirmă că este supusă presiunilor și amenințărilor și susține că o decizie a Curții Constituționale din 5 octombrie 2024 ar fi marcat un moment de cotitură pentru România.

În postarea sa, Șoșoacă spune că face publice declarațiile unui fost magistrat, prezentate drept dovadă a controlului politic și al serviciilor de informații asupra Justiției, afirmând că nu va renunța la libertatea de exprimare, indiferent de consecințe.

În debutul mesajului, Diana Șoșoacă susține că România ar fi fost „desființată definitiv” printr-o hotărâre a Curții Constituționale, pe care o leagă de interzicerea dreptului unui candidat de a participa la alegeri. Europarlamentarulafirmă că decizia ar fi fost luată pentru a elimina un candidat considerat incomod și cu șanse reale, acuzând statul de abuzuri îndreptate inclusiv împotriva sa și a familiei sale.

Totodată, Șoșoacă afirmă că a fost avertizată să nu mai vorbească public, invocând amenințări cu posibile consecințe penale. În acest context, ea spune că a ales să publice, „indiferent de consecințe”, un mesaj care, în opinia sa, explică modul în care funcționează Justiția din interior.

Mesajul distribuit de Diana Șoșoacă este atribuit fostului magistrat Maximilian Bălășescu și conține o relatare amplă despre modul în care, potrivit acestuia, ar fi fost influențate alegerile pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în trecut. Textul este redat integral, fără intervenții, și este introdus de europarlamentar printr-o declarație amplă:

„Ca om al justiției și amenințat de sistem să tacă, altfel mă bagă la pușcărie, nu ar trebui să postez așa ceva. Dar eu întotdeauna am luptat pentru dreptul la libera exprimare și opinie și nici de-a naibii nu am tăcut. Și nu voi tăcea. De aceea, indiferent de consecințe, pe care oricum le știm, la câte abuzuri exercită statul dictatorial român împotriva mea și a familiei mele, vă las mai jos o declarație a unui alt om din justiție. Ca să înțelegeți dezastrul și de ce România a fost desființată definitiv la data de 5 octombrie 2024, odată cu decizia CCR de a interzice dreptul unui om de a candida, doar pentru că are șanse și este incomod sistemului; mai mult, ar fi însemnat sfârșitul sistemului, dar a interzis poporului să își aleagă conducătorul”.

În continuarea postării, este redată declarația atribuită lui Maximilian Bălășescu, care descrie, din perspectiva sa, contextul alegerilor pentru CSM și influențele politice din acea perioadă:

„De pe pagina Maximilian Bălășescu: Ca toată lumea vorbește de justiție… să vă spun eu cum se alegeau membri CSM în perioada lui Băsescu, Macovei, Predoiu, Livia Stanciu, Coldea, Dumbravă și alte scursuri umane, și să vorbim adevărul, nu pe vrăjeală”.

Textul continuă cu o relatare cronologică a unor evenimente petrecute în anul 2011, inclusiv înființarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și descrierea presiunilor care, potrivit autorului, ar fi existat în contextul desemnării unui candidat pentru CSM: „În noiembrie 2011 se înființează Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov… plec de la București «că nu mă mai înghițea conducerea PTB»… și ajungem la Ilfov… 6 procurori.”

Relatarea include referiri directe la nume din sistemul judiciar și la discuții purtate în cadrul instituțiilor, autorul susținând că ar fi existat indicații clare privind susținerea unui anumit candidat.

În mesaj sunt descrise și momentele premergătoare votului, precum și rezultatul acestuia, autorul afirmând că votul exprimat la nivel local nu ar fi contat în decizia finală:

„La vot au fost 3 voturi ptr Gabor și 3 voturi ptr reprezentantul din București, ca așa reieșea și din discuțiile avute… nu a contat votul nostru decât pentru candidatul din București (mă refer la palmaresul lui)… pentru că Gabor a câștigat detașat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și a fost ales membru CSM…”

Declarația continuă cu aprecieri extrem de dure la adresa sistemului judiciar, pe care autorul îl descrie ca fiind controlat și dominat de interese ascunse, afirmând că anumite cariere ar fi fost construite pe criterii care nu țin de competență profesională.

În partea finală a mesajului, autorul lansează avertismente către magistrații aflați în prezent în sistem și face referiri directe la nume cunoscute din Justiție, susținând că schimbările de la vârf nu se vor opri fără consecințe penale.

„Magistraților care sunt acum în sistem, le-o spun ca lui frate-miu: Lia Savonea a fost singura care a rezistat unui sistem judiciar opresiv… bine, a mai fost și Evelina și alții, dar acum Lia este targetul… dacă ea pică, veți pica ca popicele… de ce? Pentru că ea a impus respectarea legii, ea va fi arestată de una ca Moșteanu, Bogdan sau Panioglu… uitați-vă în jurul vostru și îi vedeți dacă sunteți cu capul pe umeri… dacă fumați… o să vedeți când va veni rândul vostru sau când duba este la intrare..😏 Savonea este ca un castel de cărți; în momentul de față, pică ea… pică orice înseamnă justiție în România… papagalii se bucură acum, dar mai târziu, când o să-i ia că au ieșit din careu, o să spună «sunt nevinovat»… iar judecătorul o să-i spună «asta este părerea ta», păi probele? ce probe? sunt respinse… la pușcărie… Acum se vrea să se revină la justiția loteriei sau loteria justiției…”, a conchis europarlamentarul.