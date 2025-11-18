Șoșoacă și Lazarus, faza pe salubritate. „Gunoi la gunoi trage”

Diana Șoșoacă a explicat pentru prima dată ce s-a întâmplat legat de plecarea lui Luis Lazarus din partidul său. Acesta a înființat un nou partid în care a atras foști colegi chiar de la S.O.S.

Europarlamentarul spune despre Lazarus că nu a fost niciodată parte din mișcarea ei. Asta chiar dacă el a fost ales europarlamentar pe listele SO și a susținut partidul atunci când Șoșoacă a fost interzisă ”Dânsul nu a făcut parte din mișcarea mea. A fost o metodă de recompensare pentru servicii aduse S.O.S. România în perioada de cenzură.

Deci cumva plată, a fost plătit de șoșocari pentru munca depusă în sprijinul suveranismului românesc. Slavă Domnului că la câți bani s-au încasat pe live-urile mele pe facebook cred că oricum era plătit. Ce să îi spunem? Dumnezeu își alege… e nasol când ajungi să te bată Dumnezeu. Eu atât spun”, a spus aceasta.

Tirada nu s-a oprit aici. Șoșoacă a continuat. Ba mai mult a lăsat să se înțeleagă că Lazarus are o probitate morală îndoilenică. Dar s-a ferit să spună cu nume li prenume. ”Mie mi-e frică de Dumnezeu, e singurul lucru de care mi-e frică. Nu fac decât să respect principiile creștine. Sunt un om cu bune și rele, calități și defecte, ca orice alt om.

Dar nimeni nu poate să spună despre mine vreodată că am trădat sau că nu am recunoștință. Restul sunt niște gunoaie care și-au făcut firme de salubritate care au strâns gunoaie în jurul lor. Deci gunoi la gunoi trage” a explicat europarlamentarul.

Nu îi e teamă că va fi interzisă din nou

De asemenea, aceasta a mai spus că din punctul ei de vedere în acest moment România a eșuat ca stat. ”Spuneți-mi și mie dacă noi nu avem țară, la ce alegeri? Să mă mai interzică. Când nu mai ai stat trebuie să refaci forma statală. Ieșiți din paradigma statului România care a existat până în 2024, nu mai există”, a mai declarat ea.