Politica

Diana Șoșoacă, după ce a revenit din China: Mi-au spus că speră să devin președintele României

Comentează știrea
Diana Șoșoacă, după ce a revenit din China: Mi-au spus că speră să devin președintele RomânieiSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

După vizitele sale în Rusia și China, lidera SOS Diana Șoșoacă s-a întâlnit cu mai mulți oficiali din Asia. La întoarcerea în România, europarlamentara a declarat că liderii asiatici și-ar dori ca ea să devină președintele țării.

Diana Șoșoacă, despre vizita din China

Lidera SOS Diana Șoșoacă a vizitat în China mai multe companii și principalele industrii ale țării. Ea a declarat că vizita a fost prima de acest fel la cel mai înalt nivel după 11 ani și a descris experiența ca fiind „ca pe vremuri”.

”Toți oficialii m-au salutat și mi-au spus sperăm să deveniți președintele României în cel mai scurt timp, altfel nu avem nicio șansă de colaborare. (...)Mă mândresc să fiu singurul oficial din cel puțin din Europa din Est poate chiar din UE, căreia i s-a deschis restaurantul din Orașul Interzis. Acolo mănâncă Xi Jinping.” a declarat lidera SOS la întoarcerea în țară.

Șoșoacă a precizat că, în opinia sa, oficialii din Uniunea Europeană nu au vizitat recent China și că este important să cunoști țara și să discuți direct cu reprezentanții săi.

Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video

Lidera SOS s-a întors în România pentru a participa la o înmormântare

După vizita în China, europarlamentara Diana Șoșoacă a renunțat la o deplasare programată în Franța și a decis să revină în România. Lidera SOS va participa la înmormântarea lingvistului Mihai Vinereanu.

Diana Șoșoacă

Sursa foto: Inquam photo

Ceremonia funerară a lingvistului Mihai Vinereanu va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, la ora 12:00, la Biserica Veche din localitatea Vaideeni, județul Vâlcea.

Formațiunea politică transmite condoleanțe și anunță reluarea turneului internațional al lui Șoșoacă

Formațiunea politică a transmis condoleanțe familiei profesorului și lingvistului Mihai Vinereanu, colegilor și tuturor celor care i-au apreciat activitatea, subliniind că numele acestuia va rămâne „înscris cu litere de aur în cultura și conștiința românească”.

Turneul internațional al Dianei Șoșoacă, început în Federația Rusă, continuat în China și care urma să se încheie la Paris, va fi reluat după înmormântare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:19 - Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de...
11:13 - CONAF lansează seria națională „SupraTAX”. Set de măsuri care pot reduce deficitul bugetar
11:06 - Carys Zeta Douglas, fidelă stilului mamei. Rochia vintage a lui Catherine Zeta-Jones pe covorul roșu
10:58 - ANRE, despre oprirea gazelor. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care intervin în astfel de situații
10:51 - RESourceEU, planul prin care UE se distanțează de dependența față de China
10:44 - Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale