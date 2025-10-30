Diana Șoșoacă, după ce a revenit din China: Mi-au spus că speră să devin președintele României

După vizitele sale în Rusia și China, lidera SOS Diana Șoșoacă s-a întâlnit cu mai mulți oficiali din Asia. La întoarcerea în România, europarlamentara a declarat că liderii asiatici și-ar dori ca ea să devină președintele țării.

Lidera SOS Diana Șoșoacă a vizitat în China mai multe companii și principalele industrii ale țării. Ea a declarat că vizita a fost prima de acest fel la cel mai înalt nivel după 11 ani și a descris experiența ca fiind „ca pe vremuri”.

”Toți oficialii m-au salutat și mi-au spus sperăm să deveniți președintele României în cel mai scurt timp, altfel nu avem nicio șansă de colaborare. (...)Mă mândresc să fiu singurul oficial din cel puțin din Europa din Est poate chiar din UE, căreia i s-a deschis restaurantul din Orașul Interzis. Acolo mănâncă Xi Jinping.” a declarat lidera SOS la întoarcerea în țară.

Șoșoacă a precizat că, în opinia sa, oficialii din Uniunea Europeană nu au vizitat recent China și că este important să cunoști țara și să discuți direct cu reprezentanții săi.

După vizita în China, europarlamentara Diana Șoșoacă a renunțat la o deplasare programată în Franța și a decis să revină în România. Lidera SOS va participa la înmormântarea lingvistului Mihai Vinereanu.

Ceremonia funerară a lingvistului Mihai Vinereanu va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, la ora 12:00, la Biserica Veche din localitatea Vaideeni, județul Vâlcea.

Formațiunea politică a transmis condoleanțe familiei profesorului și lingvistului Mihai Vinereanu, colegilor și tuturor celor care i-au apreciat activitatea, subliniind că numele acestuia va rămâne „înscris cu litere de aur în cultura și conștiința românească”.

Turneul internațional al Dianei Șoșoacă, început în Federația Rusă, continuat în China și care urma să se încheie la Paris, va fi reluat după înmormântare.