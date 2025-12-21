Președintele Nicușor Dan și soluția democratică: Magistrații să-și pedepsească șefii sau să-i susțină

Președintele Nicușor Dan ar trebui să nu lase politicul să se amestece în problemele magistraților. Justiția are legile ei, iar românii au votat la 26 mai 2019 un referendum prin care s-au pronunțat majoritar împotriva modificării legilor justiției. Din cauza aceasta, președintele trebuie să analizeze doar problemele magistraților, nu legile lor.

Apoi, ni s-a tot spus că România are și un angajament în PNNR că nu modifică legile justiției, iar dacă se insistă ar putea fi reactivat MCV. Cred că Nicușor Dan a greșit termenul când a spus că va face un referendum în rândul magistraților cu privire la CSM. Nu am cunoștință să existe o asemenea posibilitate în vreo lege. Așteptăm să se pronunțe și juriști de marcă. Ar fi fost mai corect să i se spună „consultare”.

Ceea ce este o premieră cu adevărat este găsirea acestei soluții pentru a curăța sau a promova CSM, după sărbători. Dacă votul va fi majoritar împotriva CSM, „CSM va pleca de urgență acasă”. Să ne așteptăm ca, în viitor, să se facă referendum în rândul polițiștilor cu privire la activitatea conducerii IGPR sau a Ministerului de Interne? Sau angajații din ANAF, Casa Națională de Pensii, Ministerul Economiei, Energiei etc să ceară președintelui organizare de referendumuri? Liga Studenților ar putea să invoce același drept ca să schimbe rectorul unei Universități? În servicii e liniște, că acolo sunt militari, cu drepturi limitate.

Legat de întâlnirea de mâine de la Cotroceni

Președintele a spus că un proces în care inculpatul își recunoaște vinovăția trebuie să se termine rapid, în câteva zile. Nu i-au spus consilierii, probabil, că astfel de recunoașteri sunt extrem de rare și au ca inculpați oameni simpli, care nu-și permit nici măcar un avocat. În majoritatea dosarelor se ține cont și de drepturile omului, de expertize de tot felul, care durează. Desigur, nu până intervine prescripția. De dosarele acestea se trage, în general, când e vorba de manțocăriile făcute de politicieni din toate partidele, cu care s-a intersectat chiar și președintele Nicușor Dan de-a lungul carierei.

Monica Macovei a obținut condamnarea de 6 luni cu suspendare pentru accidentul de circulație pe care l-a comis, vătămând grav un bărbat (120 de zile de îngrijiri medicale), abia după 2 ani și două luni. Dacă ar întreba-o președintele sau i-ar cerceta dosarul, ar afla că procesul a durat pentru că fostul ministru al Justiției a invocat și a făcut uz de toate drepturile pe care le are un om acuzat într-o asemenea situație. Ar fi fost un abuz dacă vreun magistrat i le încălca, nu-i așa?

Avocații ar trebui consultați pentru că ei apără drepturile omului

La consultările cu magistrații (inclusiv cu cei speriați că sunt urmăriți și ascultați, care vor să fie ridicați de sepepiști, probabil, din benzinării) nu ar trebui să lipsească președintele Baroului Național al Avocaților, căci apărătorii sunt parte a procesului penal sau civil și ar putea explica disfuncțiile.

Să sperăm că președintele Nicușor Dan va găsi soluție și pentru situația semnalată de Consiliul Superior al Magistraturii care, zilele trecute, ne-a comunicat cifrele volumului de muncă din breasla pe care o gestionează. „Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional.”

Știți cine e de vină? Polițiștii și procurorii fiindcă fac dosare posibililor infractori. Se adaugă cele civile, care au la bază litigii cu administrația sau instituții ale statului. Aceste milioane de dosare ajung pe masa judecătorilor - vreo 4.300 la număr.