Hop și Monica Macovei în scandal!

Societatea și presa o uitaseră pe „mama DNA”, cum îi plăcea să i se spună în vremurile în care conducea Justiția și speria colegii politicieni cu bâta corupției. Țipa tare ca să se audă în toată Europa. Acum, într-o mare mirare, Monica Macovei a ieșit în fața națiunii ca să-i terfelească fix pe cei care o slujiseră când tăia și spânzura din jilțul Justiției: magistrații!

Într-un moment de mare fierbere în societate, am fost surprinsă că Monica Macovei a reapărut în spațiul public, după acel „aiuritor” accident rutier, ca să-i critice pe magistrați în disputa privind pensiile. Niciun jurnalist din presa care altădată îi ridica osanale pentru marea reformă a justiței sau pentru rapiditatea în care se fluturau cătușele la DNA în epoca Binomului nu i-a cerut o declarație, un interviu ca să se exprime pe acesta temă care a învolburat țara. Așa că a rupt ea tăcerea pe Facebook.

În mesajul scris, Monica Macovei pare că a uitat că a fost ministru al Justiției între anii 2004-2007, membru al Guvernului adică. Drept urmare îi ceartă pe magistrații care au invocat că sunt epuizați de numărul dosarelor și proceselor pe care le au de rezolvat și că își merită salariile pentru volumul mare de muncă.

Fosta ministră critică și Consiliul Superior al Magistraturii pentru că susține că judecătorii și procurorii beneficiază de „drepturi câștigate” și că este incorect ca spre sfârșitul carierei să le fie anulate.

„Nu exista teoria/principiul “drepturilor câștigate”. Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată în 2005-2007 de câțiva membri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești. S-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor. Nu se poate asta”, scrie Doamna din Fier (i s-a spus așa când fierul ei a distrus fierul și fierea motociclistului), care la acea vreme era ministru și nu s-a opus nici măcar verbal demersului CSM, acum invocat.

Noi scriam în ziare despre valul de procese deschise de magistrați pentru a-și câștiga drepturi salariale prevăzute în Ordonanța de Urgență nr 27/2006, devenită ulterior lege. Acolo sunt prevăzute multitudinea de drepturi, inclusiv cele privind salarizarea, sporuri și alte beneficii. Premierul semnatar era Călin Popescu Tăriceanu, împreună cu ministrul Justiței Monica Luisa Macovei și ministrul Muncii Gheorghe Barbu. Pentru ministrul de Finanțe a semnat un secretar de stat.

Rușinică pentru minciunică! Deoarece atunci, în 2005-2006, a fost un joc politic urât. Ca să se dea legea favorabilă, magistrații au fost puși să dea în judecată Ministerul Justiției, cel condus de Monica Macovei. S-a susținut că suma de bani câștigată de angajați prin procese era mult mai mare decât una stabilită printr-o Ordonanță de Urgență. Și s-a dat Ordonanța.

Macovei, după ce a vrut-o Traian Băsescu ministră, a decis să creeze o altfel de Justiție, cu magistrați supuși, iar unii pregătiți special să servescă Puterea. Cum o putea face mai bine decât cu ofertele de bani și beneficii?! Aaa, și cu fluturarea MCV, ca argument suprem căci, după cum perora, dacă nu se schimbă garnitura de magistrați, rămânem cea mai coruptă țară din Europa!

Strategia „mamei DNA” a inclus pensionarea judecătorilor și procurorilor și aducerea în sistem a garniturii tinere, inclusiv consilieri juridici. E poveste lungă despre ce s-a mai manțocărit în interior pentru a fi pus pe roate un sistem juridic ale cărui efecte le-am cunoscut de-a lungul ultimilor 20 de ani.

Iar acum, de parcă nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, Monica Macovei vine și se întoarce împotriva magistraților pe care i-a păstorit când erau tineri, iar acum sunt în pragul pensionării. „Guvernele si Parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat. Politica salarială este exclusiv atributul Guvernului și al Parlamentului”, susține cea care a dat ce poate fi acum luat.

Despre egalitatea în fața legii

Cu mult tupeu, Monica Macovei ne atrage atenția că principiul constituțional se aplică fără excepții. „Într-un stat de drept suntem cu toții egali în fața legii și nimeni nu este mai presus de lege. Constituția prevede clar: ‘Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.’ Prin urmare, nici magistrații nu sunt și nu pot fi deasupra legii”.

Are dreptate, este un principiu exceptional de drept. Dar când a izbit cu mașina acel motociclist, a făcut tot ce s-a putut ca să nu fie egală în fața legii cu victima căreia nici măcar ajutor nu i-a dat. A recurs la tot felul de tertipuri ca să împiedice condamnarea. L-a dat în judecată pe procurorul de caz din Constanța, a inițiat proces civil în care cerea judecătorului să se pronunțe cu privire la administrarea de probe penale, nu și-a recunoscut niciodată vinovăția, deși ancheta polițiștilor de la Circulație și expertizele au arătat clar că ea a greșit.

Altminteri, scrie frumos: „‘Independența justiției’ este dreptul nostru, al oamenilor, la o justiție independentă – de influență politică, de corupție etc. – și nu este dreptul magistraților de a face orice. Independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia dintre ei. Independența este o stare de spirit”.

Corect, de aceea au și condamnat-o la 6 luni cu suspendare pentru accidentul cu motociclistul! Dar pedeapsa din cazier nu poate fi trecută cu vederea. A venit momentul răzbunării, când ura împotriva magistraților e alimentată manipulativ și societatea fierbe.

Azi, fățărnicie, în trecut, mândrie!

Să nu se mire nimeni de ce scriu astfel despre Monica Macovei și nu-i ridic osanale ca Dan Tapalagă pentru ce a făcut în vremea în care Justiția purta numele ei. O cunosc și-i știu cariera din perioada în care era procuror la Procuratura sectorului 1 și apoi la Parchetul General. Aș putea să spun că nici tânăra Monica Macovei nu s-a făcut procuror dintr-o „pasiune pentru ideea de dreptate”.

Macovei îi terfelește pe magistrați la kilogram, fără nicio distincție că în Justiție există excepții negative, ca în orice breaslă. Și, așa cum spuneam, se referă fix la magistrații care au pe hârtia lor de numire în funcție semnătura ei, ca fost ministru al Justiției.

„Explicația pentru termenul lung de tranziție induce ideea că magistrații de astăzi ar fi devenit judecători si procurori pentru a se pensiona la 47-50 ani cu o pensie la valoarea de astăzi și nu din vreo pasiune pentru ideea de dreptate. Ei bine, există demisia pentru situațiile în care nu îți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi”, precizează Monica Macovei.

În trecut, însă, era mândră de Justiția pe care o făcuse cu acești procurori și judecători și nu scăpa ocazia să-i laude. În 2013, când ducea o luptă politică acerbă cu Guvernul Ponta, spunea că „în 8 ani s-a creat un grup de procurori şi de judecători curajoşi, profesionişti care au făcut dosare politice şi am văzut că nu sunt politice şi cea mai importantă dovadă este că avem condamnări în instanţă, definitive. Asta înseamnă că judecători independenţi au constatat că probele sunt bune şi i-au condamnat pe aceşti inculpaţi politicieni. Deci nu sunt dosare politice. Asta spun pentru că iarăşi a ieşit Ponta cu Dragnea la braţ şi cu Vosganian şi Antonescu urlând că sunt dosare politice. Nu sunt politice, iată că judecătorii ne-au dovedit asta. Şi aş mai remarca un lucru. Numai ambasada Statelor Unite le-a mulţumit procurorilor Papici şi Alexandru pentru munca făcută. E destul de trist să fie singurii care mulţumesc unor procurori care şi-au dedicat nişte ani din viaţă şi cu riscuri pentru a se lupta cu corupţia politică”.

Azi acești procurori și judecători curajoși sunt cam toți tineri pensionari. Atunci făceau parte din Binomul DNA-SRI, cu supraveghere la instanțe de către generalul Dumbravă, subordonatul generalului Florian Coldea, devenit șef de rețea de consultanți la afaceriștii cu probleme.