Sorin Grindeanu spune că România este la „mâna CSM”. Legea pensiilor magistraților ar putea costa țara milioane de euro

România se află într-un moment critic, iar șeful PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția că blocajul legat de Legea pensiilor magistraților ar putea costa țara peste 231 de milioane de euro din fondurile PNRR. Deși legea poate fi adoptată rapid, aceasta nu poate intra în vigoare fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – care, potrivit legii, are la dispoziție 30 de zile pentru emiterea lui. Astfel, dacă procedura se întinde peste termenul-limită de 28 noiembrie, România nu va reuși să bifeze jalonul cerut de Comisia Europeană.

Într-un interviu acordat ȘtirileProTV, Grindeanu a explicat că această situație nu mai depinde nici de coaliție, nici de Guvern, ci de ritmul în care va acționa CSM.

„Am ajuns în situația în care această reglementare să nu depindă doar de coaliție, de Parlament sau de guvern, din păcate.”, a declarat liderul PSD.

Întrebat de jurnalistul Cristian Leonte „Dar de cine? De următoarea putere în stat?”, Grindeanu a răspuns:

„Având în vedere că e obligatoriu să ai un aviz de la CSM, care poate să-ți vină în 30 de zile, (...) trecem de 28 noiembrie. Asta am vrut eu să evit acum trei săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru, să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat efectiv, să fie folosite. Și să n-ajungă coaliția, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu o propunere, unde CSM-ul pot să spună da sau nu, prin avizul respectiv. Dar să existe un aviz.”

Liderul social-democrat a subliniat că timpul pierdut deja ar putea costa România sume uriașe și a cerut măsuri urgente.

„Evident. Păi, hai să facem un calcul. Suntem în 12 (noiembrie). Poate să dea aviz CSM-ul - așa spune legea - în 30 de zile. Dacă merg la termenul maxim, trecem de 28 noiembrie și avem în spate 21 de zile sau chiar mai bine, de când s-a dat decizia Curții Constituționale. Avem vreo 3 săptămâni de când eu am cerut să se facă un proiect de lege ca să folosim acest timp mort. Din păcate, n-am avut consens în coaliție.”

Grindeanu a explicat că, deși a încercat să accelereze procesul prin crearea unui grup de lucru, lipsa de acord politic a întârziat elaborarea legii.

Social-democratul a avertizat că, dacă nu se găsește o soluție rapidă, România riscă să rateze un jalon-cheie din PNRR.

„Haideți să vedem acest grup de lucru care e convocat la Cotroceni (miercuri, 12 noiembrie) și care sper să vină cu o soluție unde toată lumea să contribuie astfel încât să avem o lege până în (data de) 28. (…) Dacă nu facem o asemenea lege până la 28 noiembrie, pierdem 231 de milioane de euro, ceea ce e o sumă importantă. E jalon în PNRR.”

Declarațiile liderului PSD vin într-un moment în care România se află sub presiunea Comisiei Europene pentru implementarea reformei pensiilor speciale, una dintre condițiile esențiale pentru deblocarea fondurilor europene.