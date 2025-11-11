Vicepreședintele CSM: Pensia magistraților ar trebui să fie 65% din salariul brut. Acesta ajunge la 30.000 de lei

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a declarat marți că pensiile magistraților ar trebui să fie în jur de 65% din ultimul salariu brut, similar cu regimul aplicat militarilor și altor categorii speciale.

El a adăugat că perioada de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi ar trebui să fie de 15–20 de ani, pentru a asigura o implementare graduală și sustenabilă. Acesta a explicat că discuțiile privind reforma pensiilor magistraților urmează să aibă loc miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții sistemului judiciar.

Vicepreședintele CSM a subliniat că pensiile ar trebui să fie apropiate de salariul în plată, respectând standardele europene.

„Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan – n.r.) se impozitează cu 10% impozit pe venit și 10% CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească tuturor magistraților și celorlalte categorii speciale.

Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil”, a mai spus Sandu.

El a precizat că perioada de tranziție propusă de magistrați ar fi între 15 și 20 de ani, astfel încât să se poată realiza o reformă reală în sistemul judiciar și să se redistribuie resursele umane eficient.

„Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane”, a explicat Claudiu Sandu.

Salariul brut al unui judecaător este cuprins între 19.000 şi 23.600 lei, la care se adaugă sporuri – rezultând un total brut ce poate urca la ~30.000 lei lunar. Magistraţi aflaţi la început de carieră câștigă 9.873 lei brut.