Justitie

Vicepreședintele CSM: Pensia magistraților ar trebui să fie 65% din salariul brut. Acesta ajunge la 30.000 de lei

Comentează știrea
Vicepreședintele CSM: Pensia magistraților ar trebui să fie 65% din salariul brut. Acesta ajunge la 30.000 de leipensiile magistraților / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a declarat marți că pensiile magistraților ar trebui să fie în jur de 65% din ultimul salariu brut, similar cu regimul aplicat militarilor și altor categorii speciale.

Claudiu sandu, despre pensiile magistraților

El a adăugat că perioada de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi ar trebui să fie de 15–20 de ani, pentru a asigura o implementare graduală și sustenabilă. Acesta a explicat că discuțiile privind reforma pensiilor magistraților urmează să aibă loc miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții sistemului judiciar.

Claudiu Sandu.

Claudiu Sandu. Sursa foto Captură video

„Îmi este greu să spun acum un punct de vedere. E un mandat încredințat de colegii mei și orice lege a pensiilor magistraților ar trebui să privească pe toți magistrații, nu doar pe cei în activitate, ci și pe cei deja pensionari.

Eu sper ca mâine să nu avem aceeași reacție pe care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și ne-am expus punctul de vedere, dar nu am fost băgați în seamă”, a afirmat Claudiu Sandu.

Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie
Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie

Ar trebui să fie apropiate de salariu

Vicepreședintele CSM a subliniat că pensiile ar trebui să fie apropiate de salariul în plată, respectând standardele europene.

„Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan – n.r.) se impozitează cu 10% impozit pe venit și 10% CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească tuturor magistraților și celorlalte categorii speciale.

CSM România

CSM România. Sursa foto Wikipedia

Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil”, a mai spus Sandu.

Ce vor magistrații

El a precizat că perioada de tranziție propusă de magistrați ar fi între 15 și 20 de ani, astfel încât să se poată realiza o reformă reală în sistemul judiciar și să se redistribuie resursele umane eficient.

„Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane”, a explicat Claudiu Sandu.

Salariul brut al unui judecaător este cuprins între 19.000 şi 23.600 lei, la care se adaugă sporuri – rezultând un total brut ce poate urca la ~30.000 lei lunar. Magistraţi aflaţi la început de carieră câștigă 9.873 lei brut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Cine îl înlocuiește pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. A antrenat doar în Liga 2
21:45 - Ciprian Ciucu: „Un oraș ordonat îi face pe oameni mai calmi, mai fericiți, mai buni”
21:37 - Cât au cheltuit senatorii și deputații pe deplasări în 2025. Cifrele oficiale
21:29 - Asigurarea ar putea deveni obligatorie pentru trotinetele electrice. Ce prevede un nou proiect de lege
21:20 - Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
21:08 - Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale