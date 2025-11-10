CSM, plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură, violență și discriminare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, luni, că a depus plângere pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor au fost încălcate într-un mod iresponsabil şi populist.

Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, se arată în comunicatul oficial al CSM.

Potrivit documentului, „astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituţionale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”.

„Opoziţia artificială între magistraţi şi copilul flămând căruia i se ia de la gură este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulţumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial asigurarea resurselor financiare în relaţie directă cu independenţa financiară a magistraţilor.

Independenţa justiţiei, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanţia constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetăţean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe şi respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârşite de stat”, se mai arată în comunicat.

CSM a mai transmis că „puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligaţia într-un stat de drept să consolideze justiţia, nu să o discrediteze, şi să colaboreze instituţional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societăţii democratice”.

În raport cu declaraţiile vicepremierului, „faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal.

Consiliul solicită pe această cale reprezentanţilor puterii executive să păstreze echilibrul şi decenţa în discursul public şi să nu formuleze judecăţi iresponsabile pe fond exclusiv emoţional care să submineze nu doar independenţa justiţiei, ci şi respectul datorat acesteia într-un stat de drept, cu consecinţa incitării populaţiei la ură împotriva judecătorilor şi procurorilor”, mai menționează comunicatul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar că acestea reprezintă „un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit”:

Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, a declarat vicepremierul.

Aceasta a mai mai spus că banii cu care se plătesc pensiile speciale provin din alte părți: „Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe, îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente.

Banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a adăugat Gheorghiu.