Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: Populismul nu se sancţionează penal în România

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat într-o postare pe Facebook că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților „se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România”, considerând drept „o reacție exagerată” demersul CSM.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect pe care Guvernul nu a gestionat-l corespunzător. El a precizat că înainte de discuția pe fond, lucrurile trebuie să fie corect setate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că orice om politic „are dreptul la opinie, indiferent că este la putere sau în opoziție”. Acesta a adăugat că obiectivul partidului este să ajungă rapid la o formă a legii constituționale și să îndeplinească jalonul pentru a atrage fondurile din PNRR.

Liderul social-democrat a precizat că PSD este pregătit să identifice o soluție instituțională care să rezolve problema pensiilor magistraților și să permită accesarea celor 231 de milioane de euro din PNRR. Grindeanu a declarat că este necesară maturitate politică și depășirea tensiunilor și declarațiilor politice.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți dimineață că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților a fost nefericită, iar reacția CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată. Șeful statului a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au anunțat luni că au depus plângere pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după declarațiile Oanei Gheorghiu. Aceasta afirmase că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar i-a comparat cu „un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit”.