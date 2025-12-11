Un bărbat este cercetat sub control judiciar, după ce a expus simboluri legionare la Alba Iulia

Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce, de Ziua Națională, a afișat simboluri legionare în fața Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Polițiștii au descoperit la locuința lui, în urma unei percheziții, alte materiale similare și o sutană preoțească pe care ar fi purtat-o pe 1 Decembrie, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Potrivit sursei menționate anterior, polițiștii de la IPJ Alba - Serviciul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu pe data de 3 decembrie, după apariția în spațiul public și în mediul online a unor informații și imagini referitoare la folosirea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„Din probele administrate a rezultat că, la data de 01.12.2025, în timp ce se afla în mun. Alba Iulia, în faţa Muzeului Naţional al Unirii, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, o persoană de sex masculin a utilizat în public simboluri legionare, respectiv un steag tricolor cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider şi fondator al Mişcării Legionare şi alt steag tricolor cu un simbol asociat mişcării legionare, respectiv «crucea în pumn», ocazie cu care a deţinut şi purtat şi alte însemne specifice”, au transmis procurorii.

Procurorii au transmis că aceste simboluri au fost expuse ostentativ într-o adunare publică, lângă monumente istorice și în prezența unui număr mare de participanți.

Astfel, polițiștii au făcut o percheziție la un imobil din județul Mureș, unde bărbatul locuiește, iar acolo au găsit și au ridicat materiale de propagandă legionară, printre care steaguri cu stema „Garda de Fier”, cărți și înscrisuri cu imaginea lui Corneliu Zelea Codreanu. Ancheta a stabilit că în locuință se afla și o sutană preoțească neagră, purtată de suspect în ziua în care a avut loc incidentul.

Miercuri, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, iar după analizarea probelor, procurorul de caz a decis joi punerea în mișcare a acțiunii penale.

El este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.