Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de 1 decembrie

Diana Șoșoacă a apărut de 1 Decembrie la Alba Iulia într-un cojoc ciobănesc tradițional. Designerul Florin Burescu analizează ținuta, iar prețurile unei șube similare variază între 650 și 900 de lei.

De 1 Decembrie, Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinta SOS România, a ales o apariție puternică în spațiul public. A purtat un cojoc ciobănesc lung, inspirat din portul tradițional pastoral, și a intrat în mulțime pe acordurile piesei „Treceți batalioane române Carpații”.

Momentul a fost filmat și distribuit intens online, generând atât reacții pozitive, cât și comentarii critice. Prezența la Alba Iulia a făcut parte din linia ei de mesaje patriotice, adoptate frecvent în aparițiile publice.

Designerul Florin Burescu a analizat ținuta pentru Click!. Declarațiile sale, înregistrate exact, vizează atât intenția vestimentară, cât și caracteristicile hainei purtate de Diana Șoșoacă. El observă că alegerea unei piese tradiționale este firească de Ziua Națională, dar consideră că efectul vizual nu este reușit.

„Am văzut ținuta, ținând cont că de Ziua României toată lumea încearcă să poarte o piesă vestimentară din portul tradițional, și Diana Șoșoacă a vrut să facă asta, să poarte o haină reprezentativă. Dacă la Gigi Becali înțeleg ironia asta și poartă tot un cojoc ciobănesc, întorcându-se la vechea lui meserie, la Șoșoacă nu văd rostul”, spune designerul.

„Nu mi se pare o haină de a fi purtată pe stradă, nici ciobanii nu plecau, de la stâna lor, unde aveau grijă de oi, îmbrăcați în haina asta, în sat. Este o haină de muncă, e ca și cum ai vedea un militar plecând la cumpărături în haine militare. Nu mi se pare cea mai bună variantă, dar, încercând să epateze, a luat toate lucrurile care duc cu gândul la România. Cred că ar trebui să ținem patriotismul în suflet, nu prin afișarea lui. Nu o avantajează, haina fiind foarte voluminoasă.”

Diana Șoșoacă a comentat în repetate rânduri criticile la adresa aspectului ei fizic, inclusiv în dialogul cu Dan Diaconescu, unde a explicat că fluctuațiile de greutate sunt legate și de stres.

„Și dacă sunt grasă, bravo mie că sunt grasă! Bravo mie și la celor 70% din populația țării că sunt grase. Bravo nouă! Da? Adică, dacă nu ești silfidă și nu ai 90-60-90, iertați-mă, dar eu am fost 90-60-90, eu am fost Miss cândva, da? Deci, faptul că m-am îngrășat se datorează și stresului, iar el e una dintre cauze.”

Declarația a fost intens mediatizată și readusă în discuție după apariția de 1 Decembrie, mai ales în contextul în care haina voluminoasă a atras comentarii legate de imagine.

Cojocul ciobănesc lung a intrat în atenția publică în urmă cu câțiva ani și prin aparițiile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a purtat o astfel de haină în diverse ocazii publice, justificând stilul drept parte a identității sale tradiționale.

„Mor dacă nu mănânc brânză, nu pot să stau fără să mănânc brânză de oaie timp de o zi. Mor, înțelegi? Cel mai bine mă simt acasă, când mă trezesc dimineața și mulg eu oaia, să-mi dea lapte bun, apoi îmi fac singur brânza”, afirma Gigi Becali la Antena 1.

Pentru Becali, cojocul funcționează ca element identitar, asociat direct cu originile sale pastorale.

Prețurile pentru o șubă ciobănească variază semnificativ în funcție de material, lungime și complexitatea croiului. Pe magazinele online, o astfel de haină se comercializează, în general, între 650 și 900 de lei.

Piesa este cunoscută în diferite regiuni sub denumiri variate: cojoc, bundă, tohoarcă, mitoasă, bițușă. Este o haină tradițională românească, purtată de ciobani în zonele montane și reci. Materialul este, de regulă, pielea de oaie sau de miel, cu interior călduros și exterior tratat pentru rezistență.