O armă de vânătoare și trei cartușe letale, descoperite în urma unor percheziții în Caraș-Severin

O armă de vânătoare, trei cartușe letale și 251 de articole pirotehnice deținute ilegal au fost găsite în urma a trei percheziții făcute în județul Caraș-Severin. În acest caz, polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 28 de ani, potrivit IPJ Caraş-Severin.

Sursa menționată anterior a transmis că, pe 9 decembrie 2025, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au desfăşurat cercetări într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, aceştia au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Caraş-Severin.

Poliţiştii au ridicat pentru continuarea cercetărilor o armă letală de vânătoare, trei cartuşe letale de 16 mm, 28 de cartuşe de calibru 8×57 şi 251 de articole pirotehnice din categoria P1, toate deţinute ilegal.

După analizarea probelor, poliţiştii au decis să reţină pentru 24 de ore un tânăr de 28 de ani, care a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

La aceste activităţi au participat poliţiştii de la Poliţia Staţiunii Băile Herculane şi de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş. „Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală precum și de prezumția de nevinovăție”, a anunțat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Reamintim că, în luna octombrie, percheziţiile făcute la locuinţele unui bărbat din localitatea Şepreuș, județul Arad, au dus la descoperirea unei arme de vânătoare calibru 22 LR, a 89 de cartuşe, a unui amortizor şi a unei plase monofilament (setcă).

Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.