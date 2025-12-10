Polițiștii din Tulcea au tras un foc de avertisment pentru a prinde patru tineri care furau carburant

Polițiștii din Tulcea au tras un foc de avertisment pentru a prinde patru tineri surprinși în timp ce furau carburant dintr-un camion parcat lângă o unitate militară. „Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale”, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au anunţat, miercuri, că un echipaj a intervenit după un apel la 112 care semnala că mai multe persoane scot carburant dintr-un camion parcat pe strada Militari din municipiul Tulcea, în zona UM 02044.

Potrivit sursei menționate anterior, echipajele Biroului de Ordine Publică au ajuns rapid la fața locului și i-au surprins în flagrant pe cei patru tineri, care au fugit pe un teren viran din apropiere când au văzut forțele de ordine.

„Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale”, au mai anunțat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Cei patru tineri, cu vârste între 16 și 20 de ani, au fost prinși la scurt timp, iar în apropiere a fost găsit un autoturism în care se aflau mai multe recipiente din plastic pline cu carburant.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar cei patru au fost reținuți ieri, 9 decembrie 2025, pentru 24 de ore.

Reamintim că la finalul lunii octombrie, unul dintre polițiștii unui echipaj de poliție din Neamț a tras un foc de avertisment, după ce au fost amenințați cu topoare de doi bărbați.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, moment în care, doi bărbaţi, de 25, respectiv 49 de ani, au manifestat un comportament agresiv faţă de poliţişti, ameniţându-i cu acte de violenţă, folosind două unelte de tip topor. În contextul în care bărbaţii au refuzat să se conformeze somaţiilor legale şi au continuat comportamentul violent, unul dintre poliţişti a făcut uz de armamentul din dotare, trâgând un foc de avertisment în plan vertical”, anunțau polițiștii în octombrie.