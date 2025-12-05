Motorina se ieftinește semnificativ și cade sub pragul de 20 de lei. Explicațiile ANRE

Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), trendul descendent continuă, iar cea mai mare scădere se înregistrează la motorină.

Astfel, în zilele de sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va costa 23,22 de lei, cu un ban mai puțin, iar motorina standard va putea fi achiziționată la 19,94 lei pe litru, în scădere cu 18 bani.

În ultimele 11 zile, benzina s-a ieftinit cu 17 bani, iar motorina a înregistrat o scădere de 1,26 lei. ANRE asigură că acest mecanism de formare a prețurilor este transparent și corect, reflectând tendințele reale de pe piața internațională a petrolului.

Scăderea prețurilor la carburanți este legată de volatilitatea accentuată a pieței globale a petrolului. La începutul săptămânii, prețurile au fost ajustate brusc în jos după ce pe piețele internaționale au apărut semnale privind o posibilă încheiere a unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Acești factori au generat o diminuare a cotațiilor internaționale Platts, influențând direct costul carburanților la pompă.

ANRE explică faptul că începutul săptămânii a fost marcat de o ajustare bruscă în jos a prețului petrolului, după ce pe piețele internaționale au apărut semnale privind o eventuală încheiere a unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Deși ulterior negocierile au avansat, incertitudinea privind rezultatele lor a făcut ca prețurile să revină treptat la nivelurile anterioare. În lipsa unor semnale clare și ferme, investitorii rămân rezervați.

„Participanții la piață rămân reticenți să se poziționeze agresiv în cadrul sesiunilor de tranzacționare până când nu vor apărea semnale concrete de progres al discuțiilor referitor la acordul de pace”, se arată în comunicatul ANRE.

ANRE anunță zilnic prețurile plafon la carburanți, stabilite pe baza valorii medii a cotațiilor Platts pentru 14 zile anterioare și a ratei oficiale medii de schimb a leului față de dolar. În calcul se includ, de asemenea, marja comercială, accizele și TVA aplicate conform Codului Fiscal. Astfel, tarifele reflectă fidel costurile reale, iar consumatorii au garanția unui preț corect, în concordanță cu evoluțiile internaționale.

ANRE va continua să monitorizeze atent piața globală a petrolului și să ajusteze prețurile la carburanți în funcție de fluctuațiile internaționale, asigurând transparență și predictibilitate pentru toți șoferii și transportatorii din țară.