Polițiștii au deschis mai multe dosare penale în ziua alegerilor. Alte incidente din țară

Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că, până duminică la ora 13.00, autoritățile au primit 18 sesizări legate de posibile contravenții sau infracțiuni în procesul electoral, iar nouă au fost confirmate. „În toate cazurile semnalate, poliţiştii efectuează verificări”, a spus aceasta, în timpul declarațiilor de presă.

Comisarul-şef de poliţie a afirmat că, până la ora 13:00, MAI a primit 18 sesizări. „Au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral. 9 sesizări sunt confirmate, 7 sunt în curs de cercetare şi 2 neconfirmate”, a mai spus aceasta.

Ea a anunțat că, în comuna Lumina din județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei, după ce și-a fotografiat buletinul de vot.

În București, polițiștii au deschis dosare penale pe numele unor alegători, printre care și președintele unui birou electoral, după ce aceștia au votat deși își stabiliseră reședința în oraș cu mai puțin de șase luni înainte.

Alți doi cetățeni, dintre care unul este membru al unui birou electoral, sunt cercetați penal după ce au votat în Capitală, deși viza lor de reședință pentru București era expirată. De asemenea, autoritățile au constatat că un bărbat din județul Ilfov a votat în București fără o viză de reședință valabilă.

Tot în București, un membru al unui birou electoral, domiciliat în Teleorman, a încercat să voteze deși nu avea acest drept, susținând că a crezut că poate vota deoarece face parte din biroul electoral.