Accident grav în Capitală. Trupa Pindu se afla în mașină

Accident grav în Capitală. Trupa Pindu se afla în mașină
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă în localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, după ce un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de prim-ajutor, inclusiv un SAJ de tip B2 și un echipaj SMURD. În mașină se aflau artiștii din trupa Pindu.

Potrivit primelor informații, două persoane de sex masculin, conștiente la momentul intervenției, au suferit traumatisme toracice și prezintă suspiciuni de leziuni la nivelul coloanei vertebrale. Victimele au fost stabilizate la fața locului și transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Trupa Pindu.

Surse apropiate anchetei au precizat că în autoturism se aflau membri ai formației armânești Pindu, cunoscută pentru muzica tradițională din zona Balcanilor. Printre răniți se numără și interpretul Hrista Lupci, care se afla în mașină în momentul producerii accidentului.

Artiștii se îndreptau spre județul Tulcea când mașina s-a răsturnat, iar circumstanțele exacte ale evenimentului sunt investigate de polițiști.

Alt accident grav în Capitală

Tot sâmbătă, un alt incident neobișnuit a avut loc în Capitală, în Sectorul 5. Un tânăr de 26 de ani a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un copac pe sensul opus de mers. La fața locului au sosit două ambulanțe SMURD pentru a-i acorda primul ajutor, însă șoferul nu a comunicat cu echipajele și a accelerat brusc, provocând avarii ușoare ambulanțelor.

Ambulanță și poliție.

Testele ulterioare au arătat că șoferul nu consumase alcool sau substanțe psihoactive. Poliția a declarat că tânărul a fost condus la sediul Biroului Accidente Ușoare pentru întocmirea documentației necesare, iar șoferii ambulanțelor au depus declarații pentru clarificarea incidentului. Bărbatul nu a dorit să i se acorde îngrijiri medicale, au anunțat autoritățile.

Autoritățile continuă cercetările pentru ambele accidente, urmărind stabilirea cauzelor exacte și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea unor astfel de evenimente pe viitor. Momentan, nu se știu alte detalii.

