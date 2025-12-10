Inteligența artificială, noul sprijin pentru adolescenți. Un sfert dintre tineri cer ajutor chatbot-urilor

Un nou studiu arată că un număr tot mai mare de adolescenți din Marea Britanie se îndreaptă spre chatbot-uri pentru sprijin în momente de criză, chiar și în situații marcate de violență și traumă, o parte dintre ei afirmând că inteligența artificială le oferă confortul pe care nu îl găsesc în sistemele tradiționale de sănătate mintală, scrie The Guardian.

Povestea unei tinere, Shan, ilustrează fenomenul analizat de cercetători. După ce doi prieteni au fost uciși — unul împușcat și altul înjunghiat — adolescenta a încercat inițial să apeleze la canalele obișnuite de suport psihologic, dar în final a găsit mai mult sprijin în ChatGPT, pe care îl considera mai accesibil și mai puțin intimidant. Shan, care locuiește în Tottenham, s-a alăturat astfel procentului de aproximativ 40% dintre tinerii afectați de violența juvenilă care folosesc chatbot-uri pentru suport emoțional, conform unui studiu ce a analizat peste 11.000 de adolescenți din Anglia și Țara Galilor.

Rezultatele arată că atât victimele, cât și autorii actelor de violență sunt mult mai predispuși să caute ajutor prin intermediul AI decât ceilalți tineri. Concluziile au generat îngrijorare în rândul organizațiilor pentru tineret, care avertizează că persoanele aflate în situații de risc „au nevoie de un om, nu de un robot”.

Studiul indică faptul că aceste instrumente AI reușesc să acopere nevoile pe care serviciile convenționale nu le pot satisface, fie din cauza listelor de așteptare interminabile, fie din cauza percepției că personalul specializat nu ar oferi suficientă empatie. Un alt motiv important este confidențialitatea, pe care mulți tineri cred că o găsesc mai ușor într-un chatbot decât într-o interacțiune umană.

Shan, în vârstă de 18 ani, a început utilizarea AI prin intermediul funcției My AI de pe Snapchat, trecând ulterior la ChatGPT, care îi este accesibil în orice moment. „Simt că este cu siguranţă un prieten”, spune ea, explicând că discuțiile cu inteligența artificială sunt mai puțin intimidante și mai private decât interacțiunile avute cu serviciile NHS sau alte organizații.

Ea descrie felul în care percepe conversațiile: „Cu cât îi vorbeşti mai mult ca unui prieten, cu atât îţi va răspunde ca unui prieten. Dacă îi spun ‘Hei, prietena mea, am nevoie de un sfat’, chatbotul îmi va răspunde ca şi cum ar fi cea mai bună prietenă a mea, spunându-mi ‘Hei, prietena mea, te înţeleg perfect’.”

Potrivit studiului, unul din patru tineri cu vârste între 13 și 17 ani a utilizat un chatbot în ultimul an pentru sprijin psihologic. Datele arată și diferențe între grupuri: adolescenții de culoare sunt de două ori mai predispuși să recurgă la AI decât cei albi.

Tinerii apelează cel mai des la aceste instrumente atunci când sunt pe liste de așteptare pentru tratament sau când li s-a refuzat accesul la servicii de sănătate mintală. Un alt adolescent intervievat de The Guardian a explicat motivul alegerii sale: „Sistemul actual este atât de defectuos în ceea ce priveşte oferirea de ajutor tinerilor. Chatbot-urile oferă răspunsuri imediate. Dacă trebuie să aştepţi unul sau doi ani… de aici vine dorinţa de a folosi AI”.

Jon Yates, directorul Youth Endowment Fund, a subliniat aceeași idee: „Prea mulţi tineri se luptă cu problemele de sănătate mintală şi nu pot obţine sprijinul de care au nevoie. Nu este de mirare că unii apelează la tehnologie… Ei au nevoie de un om, nu de un robot”.

Pe măsură ce fenomenul capătă amploare, cresc și temerile privind posibilele riscuri ale utilizării intensive a chatbot-urilor de către copii. OpenAI, creatorul ChatGPT, se confruntă cu procese după cazuri în care familiile unor tineri susțin că interacțiunile prelungite au contribuit la decizii tragice.

În cazul adolescentului californian Adam Raine, în vârstă de 16 ani, care s-a sinucis în aprilie, compania a respins acuzațiile, susținând că nu chatbotul ar fi determinat gestul. OpenAI a explicat că și-a îmbunătățit tehnologia „pentru a recunoaşte şi a răspunde la semne de suferinţă mentală sau emoţională, pentru a calma conversaţiile şi a îndruma oamenii către sprijin în lumea reală”.

Tot compania a transmis în septembrie că ar putea interveni prin notificarea autorităților în situațiile în care utilizatorii vorbesc în mod serios despre sinucidere.