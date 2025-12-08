Cioban, găsit fără suflare la o stână din Caraș-Severin. Suspectul, în custodia polițiștilor

Un bărbat de 64 de ani, cioban la o stână din Caraș-Severin, a fost găsit fără suflare luni, după ce în noaptea precedentă avusese un conflict cu un alt cioban, în vârstă de 38 de ani. Polițiștii au stabilit că bărbatul de 38 de ani l-a lovit în cap pe celălalt cioban, potrivit comunicatului de presă emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a anunțat că polițiștii din Oțelu Roșu au fost sesizați, prin apel la 112, că între doi bărbați, ciobani la o stână din zona localității Zăvoi, ar fi avut loc un conflict în noaptea trecută.

Luni dimineață, proprietarul stânei l-ar fi găsit pe unul dintre bărbați mort și a alertat autoritățile. Polițiștii și un echipaj medical au ajuns de urgență la fața locului, iar personalul medical a confirmat că bărbatul de 64 de ani nu mai era în viață.

IPJ Caraș-Severin a anunțat că, din primele verificări, ieri, în jurul orei 20.00, într-un sălaș din zona „Săliștea din Vale”, între cei doi bărbați de 38 și 64 de ani ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia s-ar fi lovit reciproc.

„În timpul altercaţiei, bărbatul de 38 de ani l-ar fi lovit pe cel de 64 de ani în zona capului, după care ar fi părăsit sălaşul, lăsând victima în interior”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe suspect, care se află în prezent în custodia lor.

Cercetările sunt efectuate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor evenimentului.