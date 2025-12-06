Bătaie ca-n filme între doi adolescenți în autogara. Nimeni n-a intervenit

Doi adolescenți au fost surprinși într-o altercație violentă în autogara din Sebeș, unde au fost filmați în timp ce se băteau printre autobuze parcate și călători care treceau prin zonă. Cei doi au început conflictul cu un schimb de replici tensionate, care s-au amplificat treptat, până când discuția s-a transformat într-o confruntare fizică.

Oamenii aflați în apropiere au privit scena de la distanță și nu au intervenit, deși tensiunea dintre tineri a crescut vizibil.

În imaginile surprinse de martori s-au auzit voci care au încercat să-i calmeze, însă tonul lor s-a schimbat brusc în momentul în care unul dintre adolescenți a dus mâna la buzunar și a scos un obiect ce părea a fi un pumnal. „Nu scoate pumnalul! Lasă-l jos!”, au strigat cei din jur, alarmându-se la posibilitatea ca bătaia să se transforme într-un incident mult mai grav.

Cu toate acestea, nimeni nu s-a apropiat pentru a-i despărți, martorii preferând să observe de la distanță sau să filmeze.

Potrivit presei locale, cei doi erau elevi ai Liceului Tehnologic din Sebeș și ar fi avut o rivalitate mai veche, alimentată de o dispută legată de o fată. Conflictul ar fi mocnit de mai multă vreme, iar întâlnirea lor în autogară, în mijlocul călătorilor, a reaprins tensiunile. Schimbul de replici s-a intensificat, iar cei doi au trecut rapid la pumni, în timp ce cei din jur au asistat fără să intervină.

În timpul înregistrării se observa cum adolescenții își împărțeau lovituri puternice, unul dintre ei încercând să-și protejeze fața, dar fiind lovit repetat.

Strigătele martorilor s-au întețit atunci când adolescentul suspectat că avea asupra lui pumnalul a continuat să-l țină în mână, deși era îndemnat insistent să renunțe la el. Situația a devenit vizibil periculoasă, iar câțiva tineri aflați în apropiere au încercat să-l convingă să nu-l folosească, fără a se aproxima fizic.

Cei prezenți au relatat că bătaia s-a dispersat la scurt timp după ce unul dintre adolescenți a fost lovit de mai multe ori în zona feței, iar imaginile filmate au circulat ulterior în mediul online, generând reacții din partea comunității.