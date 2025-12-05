Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Relațiile care rezistă nu sunt cele fără conflicte. Sunt cele în care doi oameni aleg, iar și iar, să rămână prezenți, sinceri și vulnerabili. Pentru că siguranța emoțională nu e un bonus - este fundația pe care se clădește tot. Relațiile nu se rup brusc. Se rup încet, în tăceri care devin ziduri, în frici care devin reflexe, în nevoi ignorate până nu mai e nimic de salvat.

Adevărul e simplu și necruțător: nu lipsa iubirii distruge o relație, ci lipsa siguranței. În acest episod din Punctul pe 🅘, alături de Vera Bujulec, psihoterapeut integrativ în supervizare, vorbim despre ce înseamnă cu adevărat să repari o relație - nu prin mituri roz, nu prin „poate se schimbă”, ci prin maturitate, vulnerabilitate și responsabilitate emoțională.

Discutăm despre relațiile reale, cele care nu fac poze frumoase, dar ridică întrebări grele. Relațiile în care, dacă ești sincer cu tine, ajungi inevitabil la momentul acela: „De ce nu mai merg lucrurile… și ce dracu’ fac ca să nu ne prăbușim?” Asta e partea pe care nimeni nu o pune pe Instagram.

Și exact acolo începe adevărul. 🎧 Vei descoperi: → De ce un „noi” matur începe întotdeauna cu doi „eu” sinceri. → Cum arată SIGURANȚA EMOȚIONALĂ - și de ce este fundația oricărei relații sănătoase. → Ce sunt rănile vechi și cum ne urmăresc în fiecare relație nouă. → Cum treci de la reacție la RĂSPUNS și transformi conflictul în claritate.

→ De ce critică, disprețul, defensivitatea și împietrirea rup cuplurile mai repede decât infidelitatea. → Cum recunoști dacă o relație poate fi reparată sau doar te consumă. → De ce iubirea NU este suficientă fără practică, instrumente și intenție conștientă. → Cum reconstruiești intimitatea când unul dintre voi este închis, rănit sau retras.

→ Ce înseamnă viziunea într-un cuplu și de ce lipsa ei duce la stagnare. 📩 Punctul meu pe 🅘 al acestui episod: Relațiile nu supraviețuiesc prin iubire. Supraviețuiesc prin responsabilitate emoțională. Iubirea e combustibilul. Responsabilitatea e direcția. Și da - poți să ai rezervorul plin și tot să ajungi direct în șanț dacă lași volanul pe „poate”.

Dacă episodul ți-a adus un AHA, un nod în gât sau măcar două secunde de adevăr nerostit, înseamnă că împreună chiar am pus „punctul pe I”. 🔔 Dă subscribe la canalul HAI România! și activează notificările pentru mai mult conținut care aduce claritate în emoții, relații și alegeri de viață.

