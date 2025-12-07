Șofer beat și fără permis, reținut după ce a fugit de polițiști și și-a lăsat mașina în albia unui râu

Un șofer aflat sub influența alcoolului și fără permis, care a ignorat semnalele polițiștilor și a fugit după ce și-a abandonat mașina în albia unui râu, a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii de la Secția Rurală Ștefan cel Mare, din județul Neamț, au primit o sesizare potrivit căreia autoturismul condus de bărbat se deplasa haotic și punea în pericol mai multe persoane, potrivit unui comunicat emis de IPJ Neamț.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț au transmis că polițiștii de la Secția Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 22.40, despre o mașină care se deplasa haotic și punea în pericol mai multe persoane.

Polițiștii au ajuns pe strada Calea Romanului, în localitatea Girov, unde au observat un autoturism care se îndrepta către satul Boțești.

„Poliţiştii au pornit semnalele acustice şi luminoase, conducătorul auto neconformându-se şi continuându-şi deplasarea pe mai multe străzi spre ieşirea din satul Boţeşti”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț.

Potrivit sursei menționate anterior, șoferul, ajuns în zona unei balastiere, și-a continuat drumul prin albia râului Cracău, iar când nu a mai putut înainta a părăsit autoturismul și a fugit, abandonând vehiculul. Polițiștii l-au găsit pe șofer într-o zonă împădurită din Boțești.

Polițiștii au stabilit că bărbatul are 29 de ani și locuiește fără forme legale în Girov. Testarea cu etilotestul a indicat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au arătat că nu deține permis de conducere.

Tânărul de 29 de ani este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru conducere sub influența alcoolului.

Faptele bărbatului sunt considerate infracțiuni rutiere grave, pentru care legislația prevede pedepse cu închisoarea.