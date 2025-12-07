Noapte de coşmar la Târgu Jiu: 27 de maşini făcute praf

Locuitorii din două zone ale municipiului Târgu Jiu s-au trezit, duminică dimineaţă, cu o situaţie ciudată: zeci de autoturisme parcate peste noapte prezentau parbrize fisurate, geamuri laterale sparte sau oglinzi smulse cu violenţă.

Incidentul, petrecut în intervalul 6–7 decembrie, a declanşat o anchetă amplă a poliţiei, care încearcă acum să stabilească identitatea persoanelor responsabile.

Primele sesizări au venit prin numărul unic de urgenţă, atunci când proprietarii maşinilor de pe strada Termocentralei au observat că autoturismele lor au fost avariate. Oamenii au raportat autorităţilor că, pe timpul nopţii, cineva ar fi trecut printre maşini şi ar fi lovit în mod repetat elementele exterioare, fără a ţine cont de tipul sau valoarea vehiculului.

Echipajele Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au ajuns rapid în zonă şi au început să inventarieze pagubele. Pe măsură ce verificările au avansat, agenţii au constatat că nu era vorba doar despre câteva autoturisme izolate, ci despre un număr foarte mare de vehicule afectate.

În paralel cu cercetarea zonei iniţiale, poliţiştii au extins verificările şi către Aleea Digului, unde au descoperit alte maşini avariate în acelaşi mod, ceea ce a indicat clar că autorii au acţionat pe un traseu extins, probabil într-un interval scurt de timp.

Potrivit datelor comunicate ulterior de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, bilanţul provizoriu arată 27 de autoturisme afectate. În multe cazuri, proprietarii au găsit parbrize complet sparte, bucăţi de sticlă împrăştiate în interior, o parte dintre geamurile laterale sfărâmate sau oglinzi rutiere rupte din suport.

Faptul că nu au fost semnalate furturi din interior sugerează că acţiunea a avut un caracter exclusiv vandalic, nu unul motivat de profit.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere şi analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în speranţa identificării persoanelor implicate. Ancheta este în desfăşurare, iar autorităţile au cerut sprijinul locuitorilor care au observat mişcări suspecte în noaptea incidentului.