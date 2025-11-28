2026, anul scumpirilor pentru șoferi. Cât vor costa toate taxele pentru o mașină

În 2026, șoferii din România vor începe anul cu un o listă actualizată de cheltuieli obligatorii pentru deținerea unui autoturism. Impozitele calculate după reguli noi în funcție de emisiile mașinii, tarifele RCA ajustate semestrial, scumpirea rovinietei și actualizarea taxelor de pod rescriu bugetul anual al proprietarilor. La acestea se adaugă costurile întreținerii periodice și cele ale parcărilor de reședință, ceea ce transformă mașina într-o cheltuială tot mai greu de ignorat.

Noile reglementări nu modifică doar nivelul taxelor, ci și modul în care acestea sunt calculate sau achitate, introducând condiții suplimentare pentru înmatriculare și încurajând tranziția către vehicule mai puțin poluante.

Din 2026, impozitul auto va fi calculat după o formulă extinsă, care păstrează capacitatea cilindrică drept criteriu principal, dar adaugă un element decisiv: norma de poluare a vehiculului. Structura în unități de câte 200 cm³ rămâne valabilă, însă legislația evidențiază faptul că diferențe mici de cilindree pot modifica suma datorată. Astfel, un motor de 1.200 cm³ este evaluat la șase unități impozabile, un motor de 1.400 cm³ ajunge la șapte, iar limita dintre 1.599 și 1.600 cm³ poate crește automat taxa de la șapte la opt unități.

Pentru motoarele din intervalul 1.200–1.399 cm³, impozitele diferă în funcție de norma de poluare:

117 lei pentru vehicule Euro 3 sau mai vechi

112 lei pentru Euro 4

105 lei pentru Euro 5

99 lei pentru Euro 6

97 lei pentru motorizările hibride.

În cazul motoarelor cuprinse între 1.600 și 1.799 cm³, taxarea urcă după cum urmează:

237 lei pentru vehicule Euro 3 sau mai vechi

228 lei pentru Euro 4

213 lei pentru Euro 5

200 lei pentru Euro 6

196 lei pentru hibride

Diferențele sunt mult mai consistente pentru mașinile mari și poluante: un vehicul non-Euro cu motor de 3.500 cm³ poate depăși 5.400 lei anual, în timp ce aceeași capacitate în variantă hibridă se situează la circa 4.680 lei.

Autoritățile susțin că această formulă are două obiective: stimularea achiziției de vehicule mai puțin poluante și recalibrarea veniturilor la nivel local. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, până acum, mașinile mici — care reprezintă peste 10,5 milioane din totalul de 11,5 milioane de vehicule — generau doar o treime din încasările provenite din impozitele auto. În plus, o schimbare importantă va afecta toate tranzacțiile auto: înmatricularea va fi posibilă doar pentru proprietarii care nu figurează cu datorii la stat, ceea ce transformă plata obligațiilor fiscale într-o condiție obligatorie pentru înscrierea în circulație.

RCA-ul din 2026 va continua să fie influențat de tariful de referință stabilit conform Legii 132/2017, care definește această valoare ca fiind prima de asigurare cu caracter orientativ, bazată pe date statistice din piața de asigurări. Formula utilizată pentru calcul este una complexă, pornind de la prima de risc — determinată prin înmulțirea daunei medii cu frecvența medie — și încorporând factori care acoperă riscurile suplimentare, daunele neraportate, inflația costurilor, marja de siguranță și cheltuielile administrative ale asiguratorilor. Toate aceste elemente sunt reunite într-un calcul care ia în considerare și sistemul bonus-malus, factor ce poate reduce sau crește valoarea finală plătită de șofer.

Stabilirea acestor tarife nu este decisă de companiile de asigurări, ci de o societate specializată contractată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceasta reanalizează semestrial datele, astfel încât tarifele de referință să reflecte dinamica pieței, modificările legislative și evoluția costurilor cu reparațiile și daunele. Rezultatele sunt publicate de ASF și reprezintă un instrument orientativ pentru consumatori, dar și o fundație pentru calculul primelor aplicate de fiecare asigurator.

Pentru conducătorii auto sub 30 de ani, prețurile sunt cele mai ridicate, iar diferențele între București–Ilfov și restul țării sunt evidente. Tarifele încep de la 3.700 lei pentru motoare sub 50 KW în Capitală și pot ajunge la 5.129 lei pentru motoare peste 300 KW. În celelalte județe, valorile pornesc de la 2.152 lei și ajung la 3.821 lei, în funcție de puterea mașinii.

Șoferii cu vârste între 31 și 40 de ani beneficiază de tarife considerabil mai reduse. În București–Ilfov, acestea variază între 1.998 lei și 3.667 lei, iar în restul județelor pornesc de la 1.200 lei și ating 2.140 lei pentru motoarele mari. Pentru categoria 41–50 de ani, primele de referință se situează între 2.013 și 3.821 lei în Capitală, respectiv 1.194–2.258 lei în alte zone ale țării.

În cazul șoferilor între 51 și 60 de ani, prețurile se situează între 1.947 și 3.611 lei în București–Ilfov și între 1.122 și 2.220 lei în restul țării. Pentru conducătorii de peste 60 de ani, tarifele în Capitală pleacă de la 1.979 lei pentru motoare mici și ajung la 4.310 lei pentru motorizările între 201 și 300 KW, în timp ce în celelalte județe costurile sunt cuprinse între 1.194 și 2.504 lei.

În urma ordonanței aprobate de Guvern, rovinieta pentru autoturisme are deja prețuri majorate de la 1 septembrie 2025, pentru toate perioadele de valabilitate. Pentru o zi, tariful este de 3,5 euro, pentru 10 zile urcă la 6 euro, pentru o lună la 9,5 euro, iar pentru 60 de zile costă 15 euro. Abonamentul anual ajunge la 50 de euro, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori.

Tot din toamna lui 2025 au crescut și taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre. La Fetești–Cernavodă, tariful a urcat la 19 lei pentru o singură trecere, iar la Giurgeni–Vadu Oii a crescut la 16 lei. Amenzile pentru neplata rovinietei s-au dublat, acestea situându-se între 500 și 1.000 lei, iar cele pentru neplata taxei de pod ajung la 190–380 lei, în funcție de abatere.

Inspecția Tehnică Periodică rămâne un cost variabil, stabilit individual de stațiile autorizate RAR. Prețurile pentru autoturisme obișnuite sunt, în general, între 100 și 200 lei, dar pot ajunge la 250 lei pentru vehicule diesel, din cauza testelor suplimentare privind emisiile. Spre exemplu un ITP pentru Dacia Logan se situează în jurul a 150 lei, iar pentru vehicule comerciale, motociclete sau mașini cu GPL, costurile diferă în funcție de specificul fiecărei categorii.

Diferențele sunt determinate de tipul motorului, de orașul în care este efectuată inspecția și de politica fiecărei stații. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de programare, întrucât prețurile pot varia considerabil.

Prețul reviziilor a crescut în 2025 pe fondul scumpirii consumabilelor, cu un avans estimat la până la 15% față de anul anterior. Sumele depind de modelul mașinii, de piesele necesare și de nivelul de uzură acumulat. Spre exemplu în 2025 o revizie pentru Dacia Logan 2 cu motor 1.5 dCi, revizia a costat între 535 și 720 lei, pentru un VW Golf 7 cu motor 1.6 TDI ajunge la 635–825 lei, iar un Ford Focus 3 cu motor 1.6 TDCI se încadrează între 570 și 700 lei.

O revizie de bază, fără probleme suplimentare, poate ajunge între 800 și 1.000 lei, însă proprietarii care au amânat întreținerea pot plăti chiar și între 1.500 și 2.000 lei dacă anumite componente au fost afectate.

În general, revizia ar trebui efectuată la un an sau la 10.000 de kilometri, distribuția se schimbă la 90.000–100.000 km sau la patru ani, iar lichidele de transmisie se înlocuiesc o dată la doi sau trei ani. Uleiul, filtrele și plăcuțele de frână depind strict de modul de utilizare a mașinii.

În București, tarifele pentru parcările de reședință cu marcaje albe au fost unificate la nivelul Capitalei. Pentru anul 2025, acestea au fost de 754 lei în zona A, 628 lei în zona B, 502 lei în zona C și 376 lei în zona D. Plata parcărilor de reședință s face, de regulă, până la 31 martie, cu opțiunea de a împărți suma în două tranșe.

La Constanța, prețurile au crescut încă din 2025. Taxa anuală generală este de 200 de lei pentru fiecare vehicul deținut de persoanele cu domiciliu în oraș, însă cei care achită locul de parcare de reședință — stabilit la 500 de lei — sunt exceptați de la această plată suplimentară.

În Timișoara, prin sistemul Timpark, costurile variază în funcție de zonă: 400 de lei pe an în zona Roșie, 200 de lei în zona Galbenă și 100 de lei în zona Albastră. Tarifele sunt stabilite anual de Primărie și reflectă gradul de utilizare și presiunea pe spațiile de parcare din oraș.