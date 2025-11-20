Cât costă rovinieta în 2025. De unde se poate cumpăra și cum se verifică valabilitatea

naționale pe teritoriul României. Aceasta presupune plata unei taxe, stabilită în funcție de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate aleasă, care poate fi de o zi, câteva luni sau până la un an. Toți cei care folosesc rețeaua rutieră națională sunt obligați prin lege să achite această taxă, cunoscută sub denumirea de rovinietă.

Rovinieta reprezintă o taxă rutieră obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile naționale din România, inclusiv pe cele aflate în interiorul municipiilor și reședințelor de județ. Totodată, se aplică și vehiculelor folosite pentru transportul de marfă. Această taxă este impusă pe tot teritoriul țării. Orice conducător auto care dorește să parcurgă autostrăzi, drumuri expres, europene sau naționale — principale ori secundare — are obligația de a deține o rovinietă validă.

Începând cu 1 septembrie, tarifele pentru autoturisme au crescut pentru toate intervalele de valabilitate, conform Legii 141/2025, parte a pachetului fiscal lansat de Guvernul condus de Bolojan.

Astfel, tariful anual pentru autoturisme a fost majorat de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). În același timp, o rovinietă valabilă o singură zi costă acum 3,5 euro, față de 2,5 euro anterior. Rovinietele cumpărate înainte de această dată rămân în vigoare pentru întreaga perioadă înscrisă la momentul achiziției.

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), în timp ce o rovinietă de zi costă 3,5 euro, față de 2,5 euro până ieri. Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Chiar dacă valoarea este stabilită în euro, plata se face în lei, iar prețul este actualizat lunar în funcție de cursul de schimb EURO – RON. Calculul a fost făcut pornind de la cursul din 28 august: 1 euro = 5,0672 lei. Pe baza acestuia, de la 1 septembrie, costurile sunt:

1 zi: 17,74 lei (față de 12,69 lei în august) • 10 zile: 30,40 lei (față de 16,75 lei în august) • 30 de zile: 48,14 lei (față de 26,91 lei în august) • 60 de zile: 76,01 lei (față de 42,65 lei în august) • 12 luni: 253,36 lei (față de 142,16 lei în august)

Tot de la 1 septembrie, amenda pentru lipsa rovinietei a fost majorată pentru autoturisme. Aceasta a trecut de la 250–500 lei la 500–1.000 lei. Reprezentanții Companiei de Drumuri recomandă tuturor șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei înainte de a circula, pentru a evita sancțiuni.

Rovinieta poate fi achiziționată online de pe site-ul CNAIR, de pe platforma Rovinieta.ro, autorizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.), precum și de pe site-ul evignette.ro. Rovinieta.ro pune la dispoziție verificarea online a valabilității, calcularea taxei, posibilitatea de a seta notificări de expirare și opțiunea de plată electronică. De asemenea, platforma oferă informații actualizate privind legislația și tarifele în vigoare.

Există și opțiunea de achiziție prin SMS. Pentru aceasta, se trimite un mesaj la numărul 7500, care trebuie să conțină numărul de înmatriculare, tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Ulterior, expeditorul primește un mesaj de confirmare cu datele rovinietei cumpărate.

Cum se verifică valabilitatea rovinietei

Valabilitatea poate fi verificată utilizând numărul de înmatriculare și seria de șasiu. Această verificare se poate face pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — cnadnr.ro — precum și pe platforma erovinieta.ro.