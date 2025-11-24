Social

Moneda care valorează o avere. Depășește prețul unei mașini de lux

Moneda care valorează o avere. Depășește prețul unei mașini de luxmoneda veche / sursa foto: dreamstime.com
O monedă comemorativă de 2 euro, lansată în 2022 pentru a celebra 35 de ani ai Programului Erasmus, a atras atenția colecționarilor după ce a fost listată pe internet la prețul de 19.000 de euro. Motivul: o posibilă eroare de fabricație care face această piesă extrem de rară.

Monedele comemorative ale Uniunii Europene

Uniunea Europeană emite anual monede speciale pentru a marca evenimente importante. Fiecare stat membru poate lansa două monede comemorative, dar uneori țările colaborează pentru a crea un design comun. În istoria euro, cinci monede comune au fost lansate până acum:

  • 2007 – 50 de ani de la Tratatul de la Roma
  • 2009 – 10 ani de la Uniunea Economică și Monetară
  • 2012 – 10 ani de la introducerea euro
  • 2015 – 30 de ani de la adoptarea steagului UE
  • 2022 – 35 de ani de Programul Erasmus
Moneda euro

Moneda euro. Sursa foto: Pixabay

O monedă a ajuns să coste o avere

Moneda de 2 euro a fost concepută printr-un concurs de design în care publicul a votat dintre șase propuneri selectate de un juriu. Deși piesele standard pot fi achiziționate pentru aproximativ 30 de euro, exemplarele cu presupuse defecte rare pot ajunge la sume record, cum este cazul celui listat la 19.000 de euro pe eBay. P

entru piesele necirculate, valoarea ajunge la circa 3 euro, iar pentru exemplarele de calitate superioară poate ajunge la 26 de euro.

2 Euro

2 Euro. Sursa foto iStock

Caracteristici și design

Moneda combină elemente esențiale ale programului Erasmus: un portret stilizat al lui Erasmus și linii interconectate care simbolizează influența sa în Europa. Este o monedă bimetalică, cu greutatea de 8,5 grame, diametrul de 25,75 mm și grosimea de 2,2 mm.

Fața comună a monedei prezintă harta Europei, valoarea nominală și inscripția „EURO”. Alte detalii includ:

  • Numărul „35” și inscripția „1987-2022”
  • „ERASMUS PROGRAMME”
  • Inițialele gravorului „J.J.”
  • Numele țării emitente și marca monetăriei
  • Tiraj și colecționare
  • Spania a emis:
  • 1 milion de monede pentru circulație
  • 12.000 de exemplare BU pentru seturi euro
  • 5.000 de exemplare proof, pentru colecționari

Aceste monede au devenit obiecte de colecție apreciate, iar pasiunea pentru ele a generat și incidente neașteptate: recent, un român a fost prins la granița Germaniei încercând să transporte 65 de kilograme de monede de 2 euro din Slovenia.

