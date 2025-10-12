Monede de colecție extrem de valoroase. Patru piese care pot aduce sume impresionante

Un specialist în numismatică a dezvăluit recent care sunt patru dintre cele mai valoroase monede, căutate de colecționari datorită rarității și valorii lor istorice. Aceste piese nu doar că pot atinge sume impresionante la licitații, ci sunt și adevărate comori pentru colecționari, iar dacă se întâmplă să le aveți rătăcite prin casă, nu mai stați pe gânduri.

Anumite monede rare pot avea o valoare semnificativă pe piața colecționarilor. De la o monedă de 50 de pence foarte de greu de găsit, până la ceea ce unii consideră a fi „cea mai rară monedă din istoria Regatului Unit”, sunt exemplare care se remarcă prin unicitatea lor.

Contul de Instagram @CoinCollectingWizard a reunit o comunitate de peste 31.000 de colecționari pasionați, oferind informații despre cele mai valoroase monede aflate în circulație sau ieșite din uz.

Într-un videoclip recent devenit viral, expertul în numismatică a prezentat patru monede rare, despre care susține că ar putea asigura independența financiară a posesorilor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CoinCollectingWizard🧙‍♂️ (@coincollectingwizard)

Prima menționată este un penny din anul 1933, extrem de căutat pentru unicitatea sa. Are un aspect care îl transformă într-o piesă de mare valoare pe piața de colecționari.

„Dacă se întâmplă să aveți în posesie un penny britanic din 1933, atunci sunteți 100% bogat și puteți vinde cu ușurință această monedă pentru peste 100.000 de lire sterline”, a dezvăluit el.

O altă monedă interesantă menționată în anunțul său a fost cea de doi pence din 1983. În acel an, Monetăria Regală a făcut tranziția de la inscripția „New Pence” la „Two Pence”.

„În 1983, Monetăria Regală a început procesul de schimbare a inscripției de pe moneda de doi pence din New Pence în Two Pence. Dacă găsești această monedă rară, poți câștiga peste 1.000 de lire sterline”, a spus expertul în numismatică.

Expertul în numismatică a vorbit despre a treia monedă, de 50 de pence, parte din seria dedicată Jocurilor Olimpice de la Londra 2012, atrăgând atenția asupra unei variante rare, cu un defect de fabricație. El a menționat că doar câteva astfel de exemplare au fost puse în circulație înainte ca modelul să fie corectat. Fiind atât de rară a transformat-o într-un obiect de colecție valoros, a cărui cotă a crescut considerabil în timp.

A patra monedă este cea de 50 pence, în special versiunea din aur și este una dintre cele mai căutate de colecționari. De asemenea, colecționarul a mai anunțat că moneda s-a vândut recent cu 6.800 de lire sterline la licitația online a Monetăriei Regale.

„Versiunea ultra-rară a râvnitei monede de 50 de pence a fost estimată între 5.000 și 6.000 de lire sterline și s-a vândut în cele din urmă la cu 6.800 de lire sterline”, a subliniat spus expertul în numismatică.

Cei care cred că dețin una dintre aceste monede valoroase, este esențial să apeleze la un expert pentru o evaluare corectă și să fie vigilenți în privința falsurilor care circulă online, avertizează dailyrecord.co.uk.