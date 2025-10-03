BNR lansează trei monede pentru Centenarul Patriarhiei Române. Prețul ajuge la 23.000 de lei bucata

Începând cu data de 6 octombrie 2025, Banca Națională a României va introduce în circuitul numismatic trei monede dedicate temei „Centenarul Patriarhiei Române”. Setul va include o monedă din aur, una din argint și o alta realizată din tombac cuprat, potrivit anunțului oficial al instituției.

Pe aversul monedei din aur este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA”, dispuse în arc de cerc. Tot aici se regăsesc anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală de „500 LEI”.

Moneda din argint prezintă același design, având inscripțiile și simbolurile identice, dar cu valoarea nominală de „10 LEI”. În mod similar, pe aversul monedei din tombac cuprat se regăsesc aceleași elemente grafice și textuale, valoarea acesteia fiind de „1 LEU”.

Reversul comun al celor trei monede ilustrează Palatul Patriarhiei — sediul Patriarhiei Române — împreună cu inscripția „PATRIARHIA ROMANA”.

Atât moneda din aur, cât și cea din argint vor fi livrate în capsule transparente din metacrilat, însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și ale casierului central.

Monedele realizate din tombac cuprat vor fi, la rândul lor, ambalate în capsule de metacrilat transparent, fiind montate în pliante de prezentare și apoi introduse în mape cartonate.

Pentru emisiunea numismatică dedicată Centenarului Patriarhiei Române, Banca Națională a României a stabilit un tiraj maxim de 1.000 de exemplare pentru moneda din aur, 5.000 pentru cea din argint și tot 5.000 pentru varianta din tombac cuprat.

Prețurile de vânzare sunt următoarele: 23.000 de lei (fără TVA) pentru moneda din aur, care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 630 de lei (fără TVA) pentru cea din argint, cu aceleași elemente de prezentare; și 250 de lei (fără TVA) pentru moneda din tombac cuprat, livrată împreună cu pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Toate cele trei monede — din aur, argint și tombac cuprat — au valoare circulatorie pe teritoriul României. Distribuirea acestora în circuitul numismatic se va face prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.