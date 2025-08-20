Patriarhia Română la Centenar. Ce a reprezentat fondarea Patriarhiei Române la nivel politic și canonic-religios?

Partiarhia Română s-a înființat în anul 1925. Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române fusese proclamată la 1885.

Anul acesta se împli­nesc 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române și de la înscă­unarea primului ei în­tâistătător, patriarhul Miron Cris­tea. Un astfel de popas aniversar ne oferă prilejul de a înfățișa câte­va aspecte ale activității Bisericii Or­todoxe Române în această perioadă, precedate de o scurtă prezenta­re istorică a evenimentului aniver­sat. Această sărbătoare a ortodoxiei românești va culmina cu sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. A fost un obiectiv asumat ca plan de primul Patriarh al României, Miron Cristea.

Patriarhia Română îi conduce canonic pe creștinii ortodocși români. Totodată coordonează leadership-ul Bisericii Ortodoxe Române din punct de vedere administrativ și canonic. Vorbim aici de mânăstirile de maici și călugări, dar și de bisericile „de mir”. Patriarhia Română este moștenitoarea unui tezaur inestimabil național și creștin-ortodox.

Pământul românesc are elemente creștine din cele mai vechi timpuri, chiar din perioada apostolică. Sfânta Tradiție îl creditează cu predicile Sfântului Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, în Sccythia Minor, adică în Dobrogea de astăzi.

Patriarhia este de asemenea moștenitoarea unei tradiții politice. Vorbim de faptul că Biserica Ortdoxă a fost oficiu de stare civilă și tribunal religios până la mijlocul secolului al XIX-lea. Patriarhia a fost implicată în Regența din 1927 -1930 și chiar prin conducerea unui Guvern în 1938-1939. Acel Guvern a avut un rol nefast, accelerând antisemitismul românesc și accentuând autoritarismul monarhic.